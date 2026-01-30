Herkesin Attığı Eski Gazeteler Sandığınızdan Çok Daha Değerli

Özellikle bezelye türleri gibi bazı bitkiler, yılın ilk ayında tohumdan yetiştirilmeye uygun kabul ediliyor. Diğer türler için ise saksılar hazır tutuluyor, hava sıcaklığı yükseldiğinde doğrudan ekim sürecine geçiliyor.

Ev ortamında hazırlanan karton ve gazete saksıları, fide şaşırtma stresini azaltıyor. Bitki kökleri gelişim sürecinde zarar görmeden toprakla birlikte bahçeye taşınabiliyor. Aynı zamanda plastik kullanımına alternatif oluşturan doğal kaplar sayesinde atık miktarında da düşüş sağlanıyor.

Kış aylarında yapılan hazırlıklar, ilkbahar geldiğinde ekim dönemine zaman kazandırıyor ve fide sürecini planlı şekilde ilerletmeye yardımcı oluyor.