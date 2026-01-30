onedio
Herkesin Attığı Eski Gazeteler Sandığınızdan Çok Daha Değerli

Gökçe Cici
30.01.2026 - 11:52

Eski gazeteler ve kartonlar çoğu evde çöpe ya da geri dönüşüme gidiyor. Oysa bahçecilik dünyasında son dönemde farklı amaçlarla değerlendirilen malzemeler arasında yer alıyorlar. İngiltere’de tanınan bahçıvan Simon Akeroyd, özellikle kış aylarında saklanan gazetelerin ve kartonların bahar hazırlığı için önemli işlev gördüğünü anlatıyor.

Kaynak

Eski gazete ve kartonlar, doğal fide saksısına dönüşüyor

Simon Akeroyd’a göre eski gazete sayfaları, kartonlar ve tuvalet kağıdı ruloları, bahar öncesi fide hazırlığı için etkili araçlar arasında yer alıyor. Sosyal medyada paylaştığı videoda, ıslatılmış karton ve gazete kağıtlarını süpürge sapına sararak silindir form oluşturma yöntemi gösteriliyor. 

Islatılan kağıtlar birkaç kat sarıldıktan sonra un ve suyla hazırlanan akışkan karışımla kaplanıyor. Fırça yardımıyla uygulanan karışım kuruduktan sonra kağıt yüzey sertleşiyor ve kalıp halini alıyor.

Kuruma tamamlandıktan sonra kağıt, sap üzerinden dikkatlice çıkarılıyor ve yaklaşık 10 santimetrelik parçalara kesiliyor. Ortaya çıkan yapı, doğrudan fide saksısı olarak kullanılabiliyor. Kompost toprağıyla doldurulan kaplara tohum ekiliyor ve güneş alan pencere kenarlarında çimlenme süreci başlatılıyor.

Ocak ayında yapılan hazırlık, bahar dönemini hızlandırıyor

Özellikle bezelye türleri gibi bazı bitkiler, yılın ilk ayında tohumdan yetiştirilmeye uygun kabul ediliyor. Diğer türler için ise saksılar hazır tutuluyor, hava sıcaklığı yükseldiğinde doğrudan ekim sürecine geçiliyor.

Ev ortamında hazırlanan karton ve gazete saksıları, fide şaşırtma stresini azaltıyor. Bitki kökleri gelişim sürecinde zarar görmeden toprakla birlikte bahçeye taşınabiliyor. Aynı zamanda plastik kullanımına alternatif oluşturan doğal kaplar sayesinde atık miktarında da düşüş sağlanıyor. 

Kış aylarında yapılan hazırlıklar, ilkbahar geldiğinde ekim dönemine zaman kazandırıyor ve fide sürecini planlı şekilde ilerletmeye yardımcı oluyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
