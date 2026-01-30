"Bu Yolu Kullanmayın" Uyarısıyla Anılıyor! Britanya'nın En Tehlikeli Dağ Geçidi
Britanya’nın en ürkütücü yolları denince akla gelen ilk adreslerden biri Bealach na Bà geçidi oluyor. İskoçya Highlands bölgesindeki Applecross Yarımadası’nda yer alan geçit, doğa manzarasıyla büyülerken sürüş koşullarıyla korkutuyor. Denize sıfır noktadan başlayıp kısa sürede 600 metreyi aşan yüksekliğe çıkan rota, dar yapısı ve keskin virajlarıyla dikkat çekiyor.
İskoçya Highlands’in en sert geçitlerinden biri olarak kabul ediliyor
Uyarı tabelalarıyla başlayan yol, her kilometrede risk dozunu artırıyor
Kış döneminde geçit çoğu zaman kar ve buz nedeniyle ulaşıma kapatılıyor
