"Bu Yolu Kullanmayın" Uyarısıyla Anılıyor! Britanya'nın En Tehlikeli Dağ Geçidi

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.01.2026 - 14:53

Britanya’nın en ürkütücü yolları denince akla gelen ilk adreslerden biri Bealach na Bà geçidi oluyor. İskoçya Highlands bölgesindeki Applecross Yarımadası’nda yer alan geçit, doğa manzarasıyla büyülerken sürüş koşullarıyla korkutuyor. Denize sıfır noktadan başlayıp kısa sürede 600 metreyi aşan yüksekliğe çıkan rota, dar yapısı ve keskin virajlarıyla dikkat çekiyor.

İskoçya Highlands’in en sert geçitlerinden biri olarak kabul ediliyor

Bealach na Bà, Applecross Yarımadası’nda yer alan tarihi dağ geçitlerinden biri. Deniz seviyesinden başlayıp kısa mesafede 600 metrenin üzerine çıkan eğimiyle tanınıyor. Yol tek şeritli, karşılaşma noktaları sınırlı, koruma bariyerleri neredeyse yok denecek kadar az. Keskin saç tokası virajları, ani yükselti değişimleri ve dar geçiş alanları sürüşü zorlaştıran temel unsurlar arasında.

Manzara tarafında ise bambaşka tablo var. Dağ sıraları, vadiler, deniz hattı ve sis tabakası aynı anda görülebiliyor. Yüksek noktalarda rüzgar şiddeti artıyor, görüş mesafesi aniden düşebiliyor. Sürücüler için görsel olarak etkileyici, fiziksel olarak yorucu rota profili ortaya çıkıyor.

Uyarı tabelalarıyla başlayan yol, her kilometrede risk dozunu artırıyor

Applecross köyünden çıkış noktasında sürücüleri dev uyarı tabelaları karşılıyor. Deneyimsiz sürücüler, büyük araçlar, karavanlar ve geniş taşıtlar için alternatif güzergâh öneriliyor. Yolun ilk kilometreleri nispeten sakin ilerliyor ancak yükselti başladıkça virajlar sıklaşıyor, şerit daralıyor, geçiş alanları seyrekleşiyor.

Dağ yamacına tırmanıldıkça uçurum kenarları daha belirgin hale geliyor. Yan yana geçiş noktaları sınırlı olduğu için karşıdan gelen araçlarla manevra zorlaşıyor. Yüksek kesimlerde yoğun sis, ani rüzgarlar ve görüş kaybı sürüş stresini artırıyor. Yaban hayatı da risk faktörleri arasında yer alıyor; yol kenarında koyunlar ve diğer hayvanlar sıkça görülüyor.

Kış döneminde geçit çoğu zaman kar ve buz nedeniyle ulaşıma kapatılıyor

Daha ılıman havalarda bile yalnızca deneyimli ve soğukkanlı sürücüler için uygun kabul ediliyor. Geri dönüş manevrası viraj yoğunluğu nedeniyle oldukça zor, bazı noktalarda neredeyse imkânsız hale geliyor.

Zirve noktasına ulaşıldığında yol hafifçe düzleşiyor ve Highlands manzarası açılıyor. Uzakta Skye Adası silueti görünür hale geliyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
