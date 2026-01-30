"Bu Yolu Kullanmayın" Uyarısıyla Anılıyor! Britanya'nın En Tehlikeli Dağ Geçidi

Applecross köyünden çıkış noktasında sürücüleri dev uyarı tabelaları karşılıyor. Deneyimsiz sürücüler, büyük araçlar, karavanlar ve geniş taşıtlar için alternatif güzergâh öneriliyor. Yolun ilk kilometreleri nispeten sakin ilerliyor ancak yükselti başladıkça virajlar sıklaşıyor, şerit daralıyor, geçiş alanları seyrekleşiyor.

Dağ yamacına tırmanıldıkça uçurum kenarları daha belirgin hale geliyor. Yan yana geçiş noktaları sınırlı olduğu için karşıdan gelen araçlarla manevra zorlaşıyor. Yüksek kesimlerde yoğun sis, ani rüzgarlar ve görüş kaybı sürüş stresini artırıyor. Yaban hayatı da risk faktörleri arasında yer alıyor; yol kenarında koyunlar ve diğer hayvanlar sıkça görülüyor.