Dünyada İlki Başardılar! Çin Gökyüzünde Elektrik Üreten Rüzgar Türbinini Test Etti

Platform, elektrik üretimini havadayken gerçekleştiriyor. Üretilen enerji, yere uzanan bağlantı kablosu üzerinden doğrudan şebeke altyapısına aktarılıyor. Bu yapı sayesinde kara tipi rüzgâr türbinlerinde yaşanan alan ihtiyacı, görsel kirlilik ve yerleşim alanlarıyla yaşanan planlama sorunları ortadan kalkıyor.

Proje ekibine göre sistem yalnızca elektrik üretimiyle sınırlı değil. Aynı platform, iletişim altyapıları, acil durum haberleşme sistemleri ve çevresel izleme teknolojileri için taşıyıcı görev de üstlenebiliyor. Yüksek irtifa rüzgarlarının daha stabil yapıya sahip olması, enerji sürekliliği açısından kritik avantaj sağlıyor.