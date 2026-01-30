onedio
Dünyada İlki Başardılar! Çin Gökyüzünde Elektrik Üreten Rüzgar Türbinini Test Etti

Gökçe Cici
30.01.2026 - 13:43

Çin, enerji teknolojilerinde sınırları zorlayan yeni nesil sistemlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Gökyüzünde çalışan rüzgar türbini projesi, klasik enerji üretim anlayışını tamamen farklı seviyeye taşıyor. Balon formundaki hava aracı, yerden metrelerce yüksekte elektrik üretmeyi başarıyor. Sistem, test uçuşunda doğrudan ulusal elektrik şebekesine bağlandı.

Havada çalışan enerji sistemi: "Stratosphere Airborne Wind Energy" System nedir?

Stratosphere Airborne Wind Energy System, kısaca SAWES adıyla geliştirilen, balon benzeri hava aracı formundaki enerji üretim platformu olarak tanımlanıyor. Sistem, yaklaşık 2.000 metre yüksekliğe çıkarak atmosferdeki güçlü ve kesintisiz rüzgar akımlarından elektrik üretmeyi hedefliyor. Yerden bağlı kablo hattı sayesinde üretilen enerji doğrudan şebekeye aktarılıyor.

S2000 modeli olarak adlandırılan versiyon, yaklaşık 60 metre uzunluk, 40 metre genişlik ve 40 metre yüksekliğe sahip devasa yapıdan oluşuyor. Test uçuşu sırasında yaklaşık 30 dakikalık yükselme sürecinde 385 kilovat-saat elektrik üretildi. 

Sistem, 'megawatt sınıfı hava enerjisi platformu' olarak tanımlanıyor ve klasik yer tipi rüzgar türbinlerinden tamamen farklı mimariye sahip.

Enerji üretimi gökyüzünde gerçekleşiyor, iletim yerden yapılıyor

Platform, elektrik üretimini havadayken gerçekleştiriyor. Üretilen enerji, yere uzanan bağlantı kablosu üzerinden doğrudan şebeke altyapısına aktarılıyor. Bu yapı sayesinde kara tipi rüzgâr türbinlerinde yaşanan alan ihtiyacı, görsel kirlilik ve yerleşim alanlarıyla yaşanan planlama sorunları ortadan kalkıyor.

Proje ekibine göre sistem yalnızca elektrik üretimiyle sınırlı değil. Aynı platform, iletişim altyapıları, acil durum haberleşme sistemleri ve çevresel izleme teknolojileri için taşıyıcı görev de üstlenebiliyor. Yüksek irtifa rüzgarlarının daha stabil yapıya sahip olması, enerji sürekliliği açısından kritik avantaj sağlıyor.

Ticari kullanım öncesinde aşılması gereken kritik eşikler bulunuyor

Proje, teknoloji dünyasında büyük ilgi görse de yaygın kullanıma geçiş için çözülmesi gereken başlıklar mevcut. Ortak hava sahasında güvenlik sertifikasyonu, fırtına koşullarında dayanıklılık, sistemin uzun süreli havada kalma kapasitesi, bakım süreçleri ve maliyet dengesi halen test aşamasında bulunuyor.

S2000 sistemi, uzun süreli uçuş testleri, daha yüksek üretim kapasitesi ve entegre hizmet modülleriyle yeni aşamalara taşınacak.

