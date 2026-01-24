Dünyanın En Büyük Yüzen Gecekondu Bölgesi: Suyun Üzerinde Yaşıyorlar
'Afrika’nın Venedik’i' ifadesi ilk bakışta romantik çağrışımlar yapıyor olabilir. Fakat Makoko için kullanılan tanım, estetikten çok hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Lagos Lagünü kıyısında, kirli suların üstüne kazıklarla kurulan ahşap evlerde on binlerce insan yaşam sürdürüyor. Elektrik, altyapı, kanalizasyon ve temiz su erişimi son derece sınırlı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Makoko’nun kökeni balıkçı köyüne dayanıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Günlük yaşam tamamen suya bağlı ilerliyor
Makoko halkı uzun yıllardır yıkım tehdidiyle karşı karşıya kalıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın