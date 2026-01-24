Dünyanın En Büyük Yüzen Gecekondu Bölgesi: Suyun Üzerinde Yaşıyorlar

Evler ahşap kazıklar üzerine inşa ediliyor. Sokak işlevi gören alanlarda kayıklar kullanılıyor, ulaşım su yolları üzerinden sağlanıyor. Balıkçılık hala temel geçim kaynakları arasında yer alıyor ve Lagos için önemli gıda tedarik noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Kanalizasyon sistemi bulunmuyor, atık yönetimi yok, içme suyu erişimi sınırlı. Elektrik bağlantısı büyük ölçüde sağlanamıyor. Ahşap yapılar nedeniyle yangın riski yüksek seviyede seyrediyor.

Kolera, tifo ve ishal gibi su kaynaklı hastalıklar bölgede uzun süredir yaygın sağlık sorunları arasında yer alıyor. Makoko, küresel medyada görsel olarak ilgi çeken yerleşim alanı olarak anılsa da yaşam koşulları ağır insani sorunlarla tanımlanıyor.