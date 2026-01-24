onedio
Dünyanın En Büyük Yüzen Gecekondu Bölgesi: Suyun Üzerinde Yaşıyorlar

Dünyanın En Büyük Yüzen Gecekondu Bölgesi: Suyun Üzerinde Yaşıyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.01.2026 - 16:36

'Afrika’nın Venedik’i' ifadesi ilk bakışta romantik çağrışımlar yapıyor olabilir. Fakat Makoko için kullanılan tanım, estetikten çok hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Lagos Lagünü kıyısında, kirli suların üstüne kazıklarla kurulan ahşap evlerde on binlerce insan yaşam sürdürüyor. Elektrik, altyapı, kanalizasyon ve temiz su erişimi son derece sınırlı.

Makoko’nun kökeni balıkçı köyüne dayanıyor

Makoko’nun kökeni balıkçı köyüne dayanıyor

Yerleşim, 19. yüzyılın sonlarında Egun halkı tarafından balıkçılık temelli yaşam alanı olarak kuruldu. Lagos henüz mega kent kimliğine sahip değilken, Makoko lagünle iç içe sürdürülen geleneksel yaşam biçimini temsil ediyordu. Balıkçılık, su taşımacılığı ve ahşap işçiligi bölgenin temel geçim kaynaklarını oluşturdu.

20. yüzyıl boyunca Lagos büyüdükçe Makoko da göç almaya başladı. Resmi konutlara erişemeyen düşük gelirli gruplar, yerleşime yöneldi. Plansız yapılaşma hızlandı, tapu kayıtları oluşmadı, altyapı sistemleri kurulmadı. Kent yönetimi ile yerleşim arasında sürekli gerilim ortaya çıktı ve Makoko, şehir planlaması dışında bırakılan alanlardan biri haline geldi.

Günlük yaşam tamamen suya bağlı ilerliyor

Günlük yaşam tamamen suya bağlı ilerliyor

Evler ahşap kazıklar üzerine inşa ediliyor. Sokak işlevi gören alanlarda kayıklar kullanılıyor, ulaşım su yolları üzerinden sağlanıyor. Balıkçılık hala temel geçim kaynakları arasında yer alıyor ve Lagos için önemli gıda tedarik noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Kanalizasyon sistemi bulunmuyor, atık yönetimi yok, içme suyu erişimi sınırlı. Elektrik bağlantısı büyük ölçüde sağlanamıyor. Ahşap yapılar nedeniyle yangın riski yüksek seviyede seyrediyor. 

Kolera, tifo ve ishal gibi su kaynaklı hastalıklar bölgede uzun süredir yaygın sağlık sorunları arasında yer alıyor. Makoko, küresel medyada görsel olarak ilgi çeken yerleşim alanı olarak anılsa da yaşam koşulları ağır insani sorunlarla tanımlanıyor.

Makoko halkı uzun yıllardır yıkım tehdidiyle karşı karşıya kalıyor

Makoko halkı uzun yıllardır yıkım tehdidiyle karşı karşıya kalıyor

Nijerya yönetimi, güvenlik riskleri ve şehir planlaması gerekçeleriyle yerleşimde ev yıkımlarına başladı. Binlerce insan yaşam alanlarını kaybetti. Uluslararası basına yansıyan bilgilere göre, yıkım sürecinde can kayıpları da yaşandı.

Yetkililer, yüksek gerilim hatları ve yapı güvenliği risklerini gerekçe gösterirken, yerel halk protestolar düzenledi. Lagos Eyalet Meclisi önünde yapılan gösterilerde yıkımların durdurulması talep edildi. 

Resmi açıklamalarda zaman zaman durdurma sözü verilse de sahada süreç devam etti. Makoko, insani yardım kuruluşlarının, şehir planlamacıların ve insan hakları örgütlerinin uzun süredir gündeminde yer alıyor.

