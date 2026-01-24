Sabah Aç Karnına Kahve İçmek Zararlı mı?

Araştırmalar, kahvenin mide asidi üretimini artırabildiğini gösteriyor. Bu nedenle mide yanması, reflü, bulantı ve hazımsızlık gibi şikayetlerle ilişkilendiriliyor. Toplumda kahvenin mideyi tahriş ettiği algısı da buradan kaynaklanıyor.

Ancak bilimsel çalışmalar, kahve tüketimi ile sindirim problemleri arasında güçlü ve doğrudan ilişki kurmuyor. Aç karnına içim ile yemek sonrası içim arasında anlamlı fark bulunmadığı araştırmalarda açıkça belirtiliyor. Hassas bünyelerde şikayet görülebilse de semptom sıklığı açlık durumuna bağlı değişmiyor. Etkinin kişisel toleransla bağlantılı.