Efsane Değil Gerçek: Amazon’un Ortasında Kaynayan Nehir 91 Dereceyi Aşıyor!
Amazon ormanlarının ortasında, volkanlardan kilometrelerce uzakta yer alan Shanay-Timpishka, dünyanın en tuhaf ve en ürkütücü yerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Nehirde ölçülen sıcaklıklar 80 ila 95 derece arasında değişiyor. İçine düşen canlıların saniyeler içinde hayatını kaybettiği kaydediliyor. Yerel halk yüzyıllardır varlığını biliyor, bilim dünyası ise hala açıklamakta zorlanıyor.
Amazon’un ortasında kaynayan nehir fikri, bilim insanlarını bile şaşkına çevirmiş durumda
Shanay-Timpishka çevresinde yaşam, kelimenin tam anlamıyla yok oluyor
Asháninka toplulukları, yüzyıllardır nehrin varlığını biliyor
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
