Efsane Değil Gerçek: Amazon’un Ortasında Kaynayan Nehir 91 Dereceyi Aşıyor!

Amazon ormanlarının ortasında, volkanlardan kilometrelerce uzakta yer alan Shanay-Timpishka, dünyanın en tuhaf ve en ürkütücü yerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Nehirde ölçülen sıcaklıklar 80 ila 95 derece arasında değişiyor. İçine düşen canlıların saniyeler içinde hayatını kaybettiği kaydediliyor. Yerel halk yüzyıllardır varlığını biliyor, bilim dünyası ise hala açıklamakta zorlanıyor.

