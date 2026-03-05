MSB'den Türk Hava Sahasında İmha Edilen İran Füzesiyle İlgili Yeni Açıklama
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasında imha edilen balistik mühimmata ilişkin yeni açıklama yaptı. MSB’den yapılan açıklamada, 'Kimden gelirse gelsin hasmane tutumlara cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu bir kez daha vurguluyoruz” denildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MSB'den Türk hava sahasında imha edilen füzeyle ilgili yeni açıklama.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın