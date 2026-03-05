onedio
MSB'den Türk Hava Sahasında İmha Edilen İran Füzesiyle İlgili Yeni Açıklama

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.03.2026 - 12:19

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasında imha edilen balistik mühimmata ilişkin yeni açıklama yaptı. MSB’den yapılan açıklamada, 'Kimden gelirse gelsin hasmane tutumlara cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu bir kez daha vurguluyoruz” denildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İran'dan ateşlenen ve Hatay'a parçaları düzen füzeyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Dün (4 Mart) İran’dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek ülkemize yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek havada etkisiz hâle getirilmiştir.

Söz konusu tehdidin imha edilmesi sonrasında Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşen parçanın, önleme faaliyeti kapsamında kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğu belirlenmiş olup olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiştir.

Türkiye, vatandaşlarının ve hava sahasının güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını ve kapasitesini en üst düzeyde muhafaza etmekte; bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen sorumlu yaklaşımını sürdürmektedir. 

Ancak kimden gelirse gelsin hasmane tutumlara cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu bir kez daha vurguluyor; gelişmeleri NATO ve diğer müttefiklerimizle yakın koordinasyon içinde takip ediyoruz.'

