Hayatında Asıl Kaçtığın Şey Ne?

Bazen çok meşgul oluruz. Bazen çok yorgun. Bazen de “şimdi sırası değil” der geçeriz. Ama gerçek şu: İnsan en çok yüzleşmekten korktuğu şeyden kaçar. Üstelik bunu çoğu zaman fark etmeden yapar. Bu test, ertelediklerinin arkasındaki gizli motivasyonu ortaya çıkaracak. Çünkü kaçmak her zaman korkaklık değildir; bazen korunma içgüdüsüdür.

Hadi teste!