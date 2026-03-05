Hayatında Asıl Kaçtığın Şey Ne?
Bazen çok meşgul oluruz. Bazen çok yorgun. Bazen de “şimdi sırası değil” der geçeriz. Ama gerçek şu: İnsan en çok yüzleşmekten korktuğu şeyden kaçar. Üstelik bunu çoğu zaman fark etmeden yapar. Bu test, ertelediklerinin arkasındaki gizli motivasyonu ortaya çıkaracak. Çünkü kaçmak her zaman korkaklık değildir; bazen korunma içgüdüsüdür.
Hadi teste!
