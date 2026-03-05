onedio
İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
05.03.2026 - 11:58

Bazen çok meşgul oluruz. Bazen çok yorgun. Bazen de “şimdi sırası değil” der geçeriz. Ama gerçek şu: İnsan en çok yüzleşmekten korktuğu şeyden kaçar. Üstelik bunu çoğu zaman fark etmeden yapar. Bu test, ertelediklerinin arkasındaki gizli motivasyonu ortaya çıkaracak. Çünkü kaçmak her zaman korkaklık değildir; bazen korunma içgüdüsüdür.

Hadi teste!

Hayatında Asıl Kaçtığın Şey Ne?

