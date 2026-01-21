İki Ülkeyi Birleştiren Sıra Dışı Köprü! Denize Girip Kayboluyor
Danimarka ile İsveç arasında uzanan Øresund, ilk bakışta sıradan köprü gibi görünüyor. Yol ilerledikçe manzara değişiyor ve yapı denizin içine girerek gözden kayboluyor. Sosyal medyada sık sık 'köprü nereye gidiyor?' sorusuyla gündeme geliyor. Mimari tercihleri kadar taşıdığı anlam da merak uyandırıyor. Avrupa’nın en ilginç ulaşım projeleri arasında...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Köprü olarak başlıyor, denizin içinde tünel olarak devam ediyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tasarım tercihi, güvenlik ve ulaşım dengesi üzerine kurulu
Avrupa dayanışmasının simgesi olarak anılıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın