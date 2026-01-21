onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İki Ülkeyi Birleştiren Sıra Dışı Köprü! Denize Girip Kayboluyor

İki Ülkeyi Birleştiren Sıra Dışı Köprü! Denize Girip Kayboluyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.01.2026 - 16:09

Danimarka ile İsveç arasında uzanan Øresund, ilk bakışta sıradan köprü gibi görünüyor. Yol ilerledikçe manzara değişiyor ve yapı denizin içine girerek gözden kayboluyor. Sosyal medyada sık sık 'köprü nereye gidiyor?' sorusuyla gündeme geliyor. Mimari tercihleri kadar taşıdığı anlam da merak uyandırıyor. Avrupa’nın en ilginç ulaşım projeleri arasında...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Köprü olarak başlıyor, denizin içinde tünel olarak devam ediyor

Köprü olarak başlıyor, denizin içinde tünel olarak devam ediyor

Øresund geçişi, Danimarka’nın başkenti Kopenhag ile İsveç’in Malmö şehrini birbirine bağlıyor. Yapı, yolun ilk kısmında köprü şeklinde ilerliyor, ardından denizin içine girerek tüp tünele dönüşüyor. Uzaktan bakıldığında köprünün suyun içinde kaybolduğu izlenimi oluşuyor. 'Kaybolan köprü' tanımı tam olarak buradan geliyor.

Toplam uzunluk yaklaşık 16 km. Yapının 8 km’lik kısmı köprü, 4 km’lik bölümü deniz altından geçen tünel, kalan 4 km ise Peberholm adlı yapay ada üzerinden ilerliyor. Peberholm, doğaya müdahale edilmeden bırakılan nadir alanlardan sayılıyor ve zamanla kuşlar ile deniz canlıları için yaşam alanına dönüşmüş durumda.

Tasarım tercihi, güvenlik ve ulaşım dengesi üzerine kurulu

Tasarım tercihi, güvenlik ve ulaşım dengesi üzerine kurulu

Øresund tamamen köprü şeklinde tasarlansaydı, Kopenhag Havalimanı’ndaki radar ve uçuş sistemleri olumsuz etkilenebilirdi. Deniz altı tünel fikri, hava trafiğini korumak adına tercih edildi. Aynı zamanda yoğun gemi geçişlerinin sürdüğü hat için kesintisiz deniz yolu sağlandı.

Yapı hem kara yolu hem demir yolu taşımacılığına açık. Günlük ortalama geçiş sayısı yaklaşık 70 bin civarında. İnşaat süreci yaklaşık 5 yıl sürdü ve toplam maliyet güncel hesaplamalarla milyarlarca dolara ulaştı.

Avrupa dayanışmasının simgesi olarak anılıyor

Avrupa dayanışmasının simgesi olarak anılıyor

Danimarka ile İsveç arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal bağı güçlendiren sembol yapı niteliği taşıyor. Açılış töreni iki ülkenin kraliyet ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Eurovision 2013 organizasyonunda kullanılan görsellerde de birlik mesajı ön plandaydı.

Popüler kültürde de güçlü izler bıraktı. İsveç ve Danimarka ortak yapımı suç dizisi The Bridge, hikayesini Øresund üzerinde başlatarak yapıyı küresel ölçekte tanıttı. Dizi sayesinde köprü, mimari simgeden kültürel ikona dönüştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın