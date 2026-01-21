İki Ülkeyi Birleştiren Sıra Dışı Köprü! Denize Girip Kayboluyor

Danimarka ile İsveç arasında uzanan Øresund, ilk bakışta sıradan köprü gibi görünüyor. Yol ilerledikçe manzara değişiyor ve yapı denizin içine girerek gözden kayboluyor. Sosyal medyada sık sık 'köprü nereye gidiyor?' sorusuyla gündeme geliyor. Mimari tercihleri kadar taşıdığı anlam da merak uyandırıyor. Avrupa’nın en ilginç ulaşım projeleri arasında...

Kaynak