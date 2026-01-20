Dünyanın En Uzun Demiryolu Tüneli! Dev Proje 8 Şehri Birbirine Bağladı
Avrupa’nın ulaşım haritasını kökten değiştiren dev proje tamamlandı. İsviçre’de Alpler’in altından geçen dünyanın en uzun demiryolu tüneli, yıllar süren çalışmaların ardından tam kapasiteyle hizmet vermeye başladı. Proje, yalnızca ulaşımı hızlandırmakla sınırlı kalmıyor. Karayolu trafiğini azaltma ve çevresel etkiyi düşürme hedefi de taşıyor. Toplam maliyet ise 11,3 milyar sterlin olarak açıklandı.
İsviçre Alpleri’nin altından geçen NRLA projesi, ülke tarihinin en büyük demiryolu yatırımı
Yeni demiryolu hattı, İsviçre ve İtalya’da 8 şehri doğrudan birbirine bağlıyor
Lötschberg hattındaki genişletme çalışmaları 2035’e kadar sürecek
