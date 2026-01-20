Dünyanın En Uzun Demiryolu Tüneli! Dev Proje 8 Şehri Birbirine Bağladı

NRLA olarak adlandırılan İsviçre Alplerinden Yeni Demiryolu Hattı, üç ana tünelden oluşuyor. Gotthard Baz Tüneli, Ceneri Baz Tüneli ve Lötschberg Baz Tüneli aynı hat üzerinde konumlanıyor. Projenin ana omurgasını oluşturan Gotthard Baz Tüneli, 57 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun demiryolu tüneli unvanını taşıyor. İnşaat süreci yaklaşık 17 yıl sürdü ve tünel 2016 yılında hizmete girdi.

Ceneri Baz Tüneli ise 15,4 kilometrelik uzunluğa sahip. Kuzeyde Bellinzona yakınlarındaki Camorino, güneyde Lugano’ya bağlı Vezia noktaları arasında uzanıyor. Lötschberg Baz Tüneli hattında ise genişletme çalışmaları devam ediyor. İki hatlı sisteme geçişin 2035 yılı civarında tamamlanması planlanıyor.