Dünyanın En Uzun Demiryolu Tüneli! Dev Proje 8 Şehri Birbirine Bağladı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.01.2026 - 17:17

Avrupa’nın ulaşım haritasını kökten değiştiren dev proje tamamlandı. İsviçre’de Alpler’in altından geçen dünyanın en uzun demiryolu tüneli, yıllar süren çalışmaların ardından tam kapasiteyle hizmet vermeye başladı. Proje, yalnızca ulaşımı hızlandırmakla sınırlı kalmıyor. Karayolu trafiğini azaltma ve çevresel etkiyi düşürme hedefi de taşıyor. Toplam maliyet ise 11,3 milyar sterlin olarak açıklandı.

Kaynak

İsviçre Alpleri’nin altından geçen NRLA projesi, ülke tarihinin en büyük demiryolu yatırımı

NRLA olarak adlandırılan İsviçre Alplerinden Yeni Demiryolu Hattı, üç ana tünelden oluşuyor. Gotthard Baz Tüneli, Ceneri Baz Tüneli ve Lötschberg Baz Tüneli aynı hat üzerinde konumlanıyor. Projenin ana omurgasını oluşturan Gotthard Baz Tüneli, 57 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun demiryolu tüneli unvanını taşıyor. İnşaat süreci yaklaşık 17 yıl sürdü ve tünel 2016 yılında hizmete girdi.

Ceneri Baz Tüneli ise 15,4 kilometrelik uzunluğa sahip. Kuzeyde Bellinzona yakınlarındaki Camorino, güneyde Lugano’ya bağlı Vezia noktaları arasında uzanıyor. Lötschberg Baz Tüneli hattında ise genişletme çalışmaları devam ediyor. İki hatlı sisteme geçişin 2035 yılı civarında tamamlanması planlanıyor.

Yeni demiryolu hattı, İsviçre ve İtalya’da 8 şehri doğrudan birbirine bağlıyor

NRLA hattı sayesinde İsviçre’de Zürih, Basel, Bern, Luzern, Bellinzona ve Lugano şehirleri; İtalya’da ise Milano ve Cenova ile doğrudan bağlantı kuruyor. Yolculuk süreleri ciddi ölçüde kısalırken, yük taşımacılığı da demiryoluna kaydırılıyor. Yetkililer, ağır taşıtların Alpler üzerinden karayolu geçişlerinin önemli ölçüde azalacağını belirtiyor.

İsviçre, yıllar içinde ülke genelinde 1.400’den fazla tünel inşa etti. Toplam yer altı uzunluğu yaklaşık 2.000 kilometreye ulaşıyor.

Lötschberg hattındaki genişletme çalışmaları 2035’e kadar sürecek

Yetkililerin paylaştığı bilgilere göre Lötschberg Baz Tüneli, tam kapasiteye ulaşmak adına genişletiliyor. Çalışmalar tamamlandığında hat boyunca çift yönlü ve yarım saatte çalışan düzenli yolcu seferleri mümkün olacak. 

Yetkililer, söz konusu projelerin Avrupa içi demiryolu taşımacılığında yeni dönem başlatacağını ifade ediyor.

Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
