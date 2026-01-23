onedio
Burada Uyuyan Günlerce Uyanamıyor! Kazakistan'ın Korku Filmlerini Aratmayan Köyü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.01.2026 - 15:12

Günlük hayat sürerken aniden uyuyakalmak... Saatler değil, günler boyunca uyanamamak... Bir korku filmi senaryosu gibi duruyor ama yaşananlar gerçek. Kazakistan’daki Kalaçi köyünde yıllardır devam eden durum, tıp dünyasında karşılığı olmayan gizemlerden sayılıyor. 'Uyuyan köy' olarak anılan yerleşim, yüzlerce insanın hayatını kökten değiştiren sıra dışı vakalarla tanınıyor.

Kalaçi’de insanlar aniden uyuyakalıyor ve günler sonra uyanıyor

Kalaçi köyünde yaşanan olaylar ilk kez 2013 baharında kayıt altına alındı. İnsanlar iş yerinde, okulda, yemek yaparken, sokakta yürürken hatta araç kullanırken aniden uykuya dalıyor. Uyanma süresi saatlerle sınırlı kalmıyor; bazı vakalarda günler, hatta haftaya yakın uyku hali görülüyor. 

Uyanan kişiler genellikle hiçbir şey hatırlamıyor. Hafıza kaybı, yön bulma problemleri, konuşma zorluğu, yürüme güçlüğü ve yoğun sersemlik sık görülen belirtiler arasında yer alıyor.

Vaka sayısı yıllar içinde artış gösteriyor. Köy nüfusunun yaklaşık dörtte biri en az bir kez 'uyku hastalığı' olarak adlandırılan tabloyu yaşamış durumda. Halüsinasyon görenler, uzun süren uyku sonrası yoğun korku yaşayanlar, psikolojik etkilerle mücadele edenler bulunuyor. Hayvanlarda benzer durumlar görüldüğüne dair kayıtlar da mevcut. Olaylar rastgele gelişiyor; yaş, cinsiyet, sağlık durumu gibi faktörlerle ilişki kurulamıyor.

Bilim dünyası nedenini açıklayamıyor, çevresel etkenler öne çıkıyor

Uzman ekipler köye defalarca gönderildi. Virüs testleri, bakteri analizleri, toksikolojik taramalar, radyasyon ölçümleri yapıldı. İlk şüphe, çevredeki Sovyet dönemi uranyum madenleri oldu. Radon gazı seviyeleri normal değerlerin birkaç kat üzerinde ölçüldü. Ancak yapılan incelemeler hastalıkla doğrudan bağ kuracak net veriler ortaya koymadı. Radyasyon, virüs ya da bakteriyel kaynak ihtimali bilimsel olarak kanıtlanamadı.

Doktorların net biçimde söyleyebildiği tek nokta, vakaların dalgalar halinde ortaya çıktığı. Özellikle hava değişimlerinden sonra artış gözlemleniyor. Rüzgar yönüyle vaka sıklığı arasında ilişki bulunduğu belirtiliyor. Çevresel faktörler güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor fakat somut neden hala tanımlanamıyor.

Köy boşaltılıyor, halk farklı bölgelere taşınıyor

Olayların çözülememesi sonrası devlet destekli yer değiştirme süreci başlatıldı. Yüzlerce kişi köyden ayrıldı, farklı bölgelere taşındı. Resmi açıklamalara göre taşınan ailelerde uyku vakaları tekrar etmedi. Göç süreci gönüllülük esasına dayalı yürütülüyor. Bazı sakinler, özellikle yaşlı nüfus ve hastalık yaşamayanlar, köyden ayrılmayı reddetti.

Yetkililer konut projeleri, yeni yerleşim alanları ve maddi destek paketleri hazırladı. Bütçe ayrıldı, apartman projeleri inşa edildi. Bilimsel ekipler çalışmalarını sürdürse de kesin tanım hala yok.

