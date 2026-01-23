Burada Uyuyan Günlerce Uyanamıyor! Kazakistan'ın Korku Filmlerini Aratmayan Köyü
Günlük hayat sürerken aniden uyuyakalmak... Saatler değil, günler boyunca uyanamamak... Bir korku filmi senaryosu gibi duruyor ama yaşananlar gerçek. Kazakistan’daki Kalaçi köyünde yıllardır devam eden durum, tıp dünyasında karşılığı olmayan gizemlerden sayılıyor. 'Uyuyan köy' olarak anılan yerleşim, yüzlerce insanın hayatını kökten değiştiren sıra dışı vakalarla tanınıyor.
Kalaçi’de insanlar aniden uyuyakalıyor ve günler sonra uyanıyor
Bilim dünyası nedenini açıklayamıyor, çevresel etkenler öne çıkıyor
Köy boşaltılıyor, halk farklı bölgelere taşınıyor
