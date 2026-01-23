Burada Uyuyan Günlerce Uyanamıyor! Kazakistan'ın Korku Filmlerini Aratmayan Köyü

Kalaçi köyünde yaşanan olaylar ilk kez 2013 baharında kayıt altına alındı. İnsanlar iş yerinde, okulda, yemek yaparken, sokakta yürürken hatta araç kullanırken aniden uykuya dalıyor. Uyanma süresi saatlerle sınırlı kalmıyor; bazı vakalarda günler, hatta haftaya yakın uyku hali görülüyor.

Uyanan kişiler genellikle hiçbir şey hatırlamıyor. Hafıza kaybı, yön bulma problemleri, konuşma zorluğu, yürüme güçlüğü ve yoğun sersemlik sık görülen belirtiler arasında yer alıyor.

Vaka sayısı yıllar içinde artış gösteriyor. Köy nüfusunun yaklaşık dörtte biri en az bir kez 'uyku hastalığı' olarak adlandırılan tabloyu yaşamış durumda. Halüsinasyon görenler, uzun süren uyku sonrası yoğun korku yaşayanlar, psikolojik etkilerle mücadele edenler bulunuyor. Hayvanlarda benzer durumlar görüldüğüne dair kayıtlar da mevcut. Olaylar rastgele gelişiyor; yaş, cinsiyet, sağlık durumu gibi faktörlerle ilişki kurulamıyor.