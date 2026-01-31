Japonların Tuvalette Öne Doğru Oturmasının Sebebi Ne?

Japon banyoları adeta küçük teknoloji merkezleri gibi çalışıyor. Isıtmalı oturaklar, ayarlanabilir su püskürtme sistemleri, otomatik koku giderme özellikleri ve hareket algılayıcı ışıklar günlük kullanımın parçası haline gelmiş durumda. Kapaklar kendiliğinden açılıp kapanıyor, ses maskeleme sistemleri mahremiyet hissini güçlendiriyor. Tüm sistemler konfor kadar hijyen ve su tasarrufu hedefiyle tasarlanıyor.

Teknoloji gösteriş amacı taşımıyor. Günlük hayatı kolaylaştırma fikri ön planda tutuluyor. Söylentiler arasında yer alan idrar analizi yapan klozet hikâyeleri ise çoğunlukla şehir efsanesi olarak biliniyor.