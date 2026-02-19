Uzun Taç Atışlarıyla Tanınan Michael Kayode Bebeğinin Cinsiyetini Taç Atarak Öğrendi
Cinsiyet öğrenme partileri son yıllarda dünyanın ortak trendi. Bebeğin babasının çocuğun kız mı veya erkek mi olduğunu öğrendiği bu etkinliklerde çıta her seferinde bir tık üste çıkıyor. Premier Lig ekiplerinden Brentford'un başarılı savunma oyuncusu Michael Kayode de bebeğinin cinsiyetini statta taç atarak öğrendi. Çünkü açık ara en iyi yaptığı şey taç atmak.
Premier Lig ekiplerinden Brentford bu sezon beklentilerin üzerinde bir performans gösteriyor.
Eşi hamile olan Kayode cinsiyet partisi için kulübün stadını tercih etti.
