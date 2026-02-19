onedio
Uzun Taç Atışlarıyla Tanınan Michael Kayode Bebeğinin Cinsiyetini Taç Atarak Öğrendi

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.02.2026 - 15:08

Cinsiyet öğrenme partileri son yıllarda dünyanın ortak trendi. Bebeğin babasının çocuğun kız mı veya erkek mi olduğunu öğrendiği bu etkinliklerde çıta her seferinde bir tık üste çıkıyor. Premier Lig ekiplerinden Brentford'un başarılı savunma oyuncusu Michael Kayode de bebeğinin cinsiyetini statta taç atarak öğrendi. Çünkü açık ara en iyi yaptığı şey taç atmak.

Premier Lig ekiplerinden Brentford bu sezon beklentilerin üzerinde bir performans gösteriyor.

Takımın bu sezonki başarısının altında ise 2 sezon önce transfer edilen Michael Kayode'nin etkisi büyük. 21 yaşındaki futbolcu öyle uzun ve isabetli taç atışları atıyor ki bu sezon 3, geçtiğimiz sezon 9 golle takımına katkıda bulundu. İtalyan futbolcunun taç atışları kısa sürede ikonik bir hale dönüştü.

Eşi hamile olan Kayode cinsiyet partisi için kulübün stadını tercih etti.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
