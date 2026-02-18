Juventus'u Deviren İsimlerden Olan Noa Lang'ın Wesley Sneijder'le Pozu Yeniden Gündeme Geldi

Galatasaray Juventus'u 5-2 ile geçerek son 16 için avantajlı bir skor yakalarken galibiyette en önemli katkılardan biri de Noa Lang'a aitti. Napoli'den kiralık olarak gelen Hollandalı iki golle geceye damgasını vurdu. Spor sayfalarında da 13 yıl önce Galatasaray formasıyla Juventus'u eleyen takımdan diğer bir Hollandalı Wesley Sneijder geldi. İkilinin yıllar öncesinde çektirdiği fotoğraf yeniden gündem oldu.