onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Galatasaray'ın 5-2'lik Juventus Galibiyeti Sonrası Dış Basın Tepkileri

Galatasaray'ın 5-2'lik Juventus Galibiyeti Sonrası Dış Basın Tepkileri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.02.2026 - 00:21

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play off turunda İtalyan devi Juventus karşısında aldığı 5-2'lik galibiyet Avrupa'da da günün en çok öne çıkan spor olayı oldu. Rams Park'ta oynanan karşılaşma Avrupa basını ve sosyal medyanın büyük takipçi sayılarına sahip ünlü hesapları tarafından da görüldü. Peki basın sarı kırmızıların Şampiyonlar Ligi galibiyeti hakkında neler dedi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ESPN

ESPN

Galatasaray, Juventus'u tamamen ezdi 😱

Türk tarafının sergilediği ne muhteşem bir üstünlük gösterisi 🇹🇷

Jacob "Pimp" Winneche, eski gamer ve yayıncı

Jacob "Pimp" Winneche, eski gamer ve yayıncı
twitter.com

'Ölmeden önce Ali Sami Yen Stadyumu'nda bir Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçını izlemek istiyorum. Aman Tanrım, bu harika!'

One Football

One Football
twitter.com

Galatasaray ve Juventus tam bir kaos yarattı ve eğer Şampiyonlar Ligi eleme maçlarının hepsi böyle olursa, bizi harika bir gösteri bekliyor demektir.

Eurofoot

Eurofoot
twitter.com

2024 - Gabriel Sara, İngiliz futbolunun 2. liginde Norwich City formasıyla oynuyor.

2026 - Gabriel Sara, Galatasaray formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı gol attı.

26 yaşındaki genç için ne muhteşem bir an!

twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport
twitter.com

Juventus, İstanbul'da Avrupa'daki en ağır ikinci yenilgisini aldı. İşte diğer kabus gibi yenilgiler.

Corriere Dello Sport

Corriere Dello Sport
twitter.com

Galatasaray Handikapı 🚨

Juve ilk yarıda bazı anlarda şans yakaladı: Koopmeiners, G. Sara'ya karşılık vererek Bianconeri'yi öne geçirdi, ancak ikinci yarıda Galatasaray oyuna hakim oldu 🤯

Sanchez'in golü, Lang'in iki golü ve Boey'nin maçın sonlarında attığı golle skor tamamlandı ⚽️

DAZN İtalya

DAZN İtalya
twitter.com

Juventus, Galatasaray karşısında bir kişi eksik kalınca çöktü.

#NoaLang 'dan gelen iki gol, Spalletti ve adamlarını zor durumda bırakıyor ve rövanş maçında sonucu tersine çevirmek için büyük bir çaba sarf etmeleri gerekecek 😢

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
10
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın