Gazeteci Alican Uludağ Tutuklandı
'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamalarıyla gözaltına alınan gazeteci Alican Uludağ, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti. Mahkeme öğlen saatlerinde Uludağ'ın tutuklanmasına karar verdi.
Gece saatlerinde gözaltına alınmıştı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
