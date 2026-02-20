onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Gazeteci Alican Uludağ Tutuklandı

Gazeteci Alican Uludağ Tutuklandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.02.2026 - 14:54

'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamalarıyla gözaltına alınan gazeteci Alican Uludağ, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti. Mahkeme öğlen saatlerinde Uludağ'ın tutuklanmasına karar verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gece saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Gece saatlerinde gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlar hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı.  Mahkeme Uludağ hakkında tutuklama kararı verdi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
7
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın