Güllacın Kendisi Kadar Geleneksel Olan Güllaç Tartışmaları Devam Ediyor

Güllaç da pide gibi Ramazan ayıyla özdeşleşen tatlardan. Oldukça pratik olan bu tatlı bu özel ayın en çok tercih edilen lezzetlerinden. Ancak güllaç aynı zamanda tartışmalı da bir tatlı. Bu tatlıyı seven çok severken sevmeyen de abartılmış olduğunu düşünüyor. Her sene olduğu gibi bu konu da sosyal medya mecralarında açıldı ve güllaç sevenler ve sevmeyenler ikiye bölündü.