Güllacın Kendisi Kadar Geleneksel Olan Güllaç Tartışmaları Devam Ediyor
Güllaç da pide gibi Ramazan ayıyla özdeşleşen tatlardan. Oldukça pratik olan bu tatlı bu özel ayın en çok tercih edilen lezzetlerinden. Ancak güllaç aynı zamanda tartışmalı da bir tatlı. Bu tatlıyı seven çok severken sevmeyen de abartılmış olduğunu düşünüyor. Her sene olduğu gibi bu konu da sosyal medya mecralarında açıldı ve güllaç sevenler ve sevmeyenler ikiye bölündü.
Bazıları duruma iddialı girdi.
Ancak kağıt benzetmesiyle bir kontra geldi.
Tabii baskılara dur deyip itiraf edenler de var.
Kimileri sütlü peçete benzetmesi yaparken...
Kimileri de bu benzetmelere takılmadı.
Oldukça radikal olanlar da var.
Fikri zamanla değişenler de var.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
