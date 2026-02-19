onedio
Güllacın Kendisi Kadar Geleneksel Olan Güllaç Tartışmaları Devam Ediyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.02.2026 - 17:21

Güllaç da pide gibi Ramazan ayıyla özdeşleşen tatlardan. Oldukça pratik olan bu tatlı bu özel ayın en çok tercih edilen lezzetlerinden. Ancak güllaç aynı zamanda tartışmalı da bir tatlı. Bu tatlıyı seven çok severken sevmeyen de abartılmış olduğunu düşünüyor. Her sene olduğu gibi bu konu da sosyal medya mecralarında açıldı ve güllaç sevenler ve sevmeyenler ikiye bölündü.

Bazıları duruma iddialı girdi.

twitter.com

Ancak kağıt benzetmesiyle bir kontra geldi.

twitter.com

Tabii baskılara dur deyip itiraf edenler de var.

twitter.com

Kimileri sütlü peçete benzetmesi yaparken...

twitter.com

Kimileri de bu benzetmelere takılmadı.

twitter.com
Oldukça radikal olanlar da var.

twitter.com

Fikri zamanla değişenler de var.

twitter.com

