Schengen Vizesi Alamadığı İçin Balkanları Gezmekten Kanuni'ye Dönen Türkler

Dilara Şimşek
18.02.2026 - 17:34

Avrupa'ya gidiş için gerekli olan Schengen vizesine yönelik sorun devam ediyor. Türk vatandaşlarına yönelik vize reddi artarken, vize randevusu bulamama krizi meydana geldi. Ne vize alabilen ne randevu bulabilen vatandaşlar ise vizesiz ülkeleri araştırmaya başladı. Bu konumlardan biri de Balkan ülkeleri oldu. Türk vatandaşlarının Balkan ülkelerine akın etmesi ise sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu paylaşım şöyleydi...

twitter.com

'Yeşil pasaport yok, Schengen vizesi yok, Balkanları gezmekten kanuniye döndük'

Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vize reddi son yılların en önemli sorunlarının başında geliyor. Sadece Avrupa'yı gezme hayali kuranlara değil; öğrencilere, iş insanları ve sanatçılara da Schengen vizesi oldukça zor verilmeye başlandı. Şimdi ise Avrupa ülkelerine vize başvurusu için randevu bulmak imkansız hale geldi. Hâl böyle olunca vatandaşlar rotasını vizesiz ülkelere çevirdi. Balkan ülkeleri Türklerin sıklıkla ziyaret ettiği konumlardan oldu.

Paylaşımı gören goygoycular da hemen harekete geçti. Paylaşılan yorumlardan bazıları...👇🏻

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

