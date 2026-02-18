Schengen Vizesi Alamadığı İçin Balkanları Gezmekten Kanuni'ye Dönen Türkler

Avrupa'ya gidiş için gerekli olan Schengen vizesine yönelik sorun devam ediyor. Türk vatandaşlarına yönelik vize reddi artarken, vize randevusu bulamama krizi meydana geldi. Ne vize alabilen ne randevu bulabilen vatandaşlar ise vizesiz ülkeleri araştırmaya başladı. Bu konumlardan biri de Balkan ülkeleri oldu. Türk vatandaşlarının Balkan ülkelerine akın etmesi ise sosyal medyada gündem oldu.