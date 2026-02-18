Kamu Yöneticilerinin Paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ölçü Aşılıyor" Uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valiler Buluşması’na katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen programda konuşan Erdoğan, son dönemde kamu yöneticilerinin sosyal medya paylaşımlarına dikkat çekti. Paylaşımlarla ilgili şikayet geldiğini belirten Erdoğan, “Beğeni almak, etkileşimi artırmak, gündeme gelmek gibi sebeplerle bu mecralarda ölçünün zaman zaman kaçtığına şahit oluyoruz” dedi.

Erdoğan, söz konusu davranış hareketlerin devlet ciddiyetine yakışmadığını vurgulayarak 'İnsanların mahremiyeti ihlal edilirken devletimizin ciddiyetine yakışmayan sahneler ortaya çıkmakta, iletişim çalışması ya iletişim kazasına ya da iletişim krizine dönüşmektedir' ifadelerini kullandı.