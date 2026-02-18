onedio
Kamu Yöneticilerinin Paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ölçü Aşılıyor" Uyarısı

Dilara Şimşek
18.02.2026 - 17:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valiler Buluşması’nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Beğeni almak, etkileşimi artırmak, gündeme gelmek gibi sebeplerle bu mecralarda ölçünün zaman zaman kaçtığına şahit oluyoruz” diyerek devlet ciddiyetine yakışır iletişim dilinin benimsenmesine dikkat çekti.

“Beğeni almak, etkileşimi artırmak, gündeme gelmek gibi sebeplerle bu mecralarda ölçünün zaman zaman kaçtığına şahit oluyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valiler Buluşması’na katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen programda konuşan Erdoğan, son dönemde kamu yöneticilerinin sosyal medya paylaşımlarına dikkat çekti. Paylaşımlarla ilgili şikayet geldiğini belirten Erdoğan, “Beğeni almak, etkileşimi artırmak, gündeme gelmek gibi sebeplerle bu mecralarda ölçünün zaman zaman kaçtığına şahit oluyoruz” dedi.

Erdoğan, söz konusu davranış hareketlerin devlet ciddiyetine yakışmadığını vurgulayarak 'İnsanların mahremiyeti ihlal edilirken devletimizin ciddiyetine yakışmayan sahneler ortaya çıkmakta, iletişim çalışması ya iletişim kazasına ya da iletişim krizine dönüşmektedir' ifadelerini kullandı.

