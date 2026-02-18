Kamu Yöneticilerinin Paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ölçü Aşılıyor" Uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valiler Buluşması’nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Beğeni almak, etkileşimi artırmak, gündeme gelmek gibi sebeplerle bu mecralarda ölçünün zaman zaman kaçtığına şahit oluyoruz” diyerek devlet ciddiyetine yakışır iletişim dilinin benimsenmesine dikkat çekti.
