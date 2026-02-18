onedio
Ara Tatil Kaldırılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Açıkladı

Dilara Şimşek
18.02.2026 - 15:39

Okullarda ara tatilin kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrilmişken yeni bir açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Ara tatil kaldırılacak mı?” sorusunu yanıtladı.

Ara tatil kaldırılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Ara tatil kaldırılacak mı?” Sorusunu yanıtladı. Bir televizyon programına katılan Tekin, “Bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar vermiş oluruz” dedi. 

Tekin, şu ifadeleri konuştu:

“Okullar başladıktan itibaren 29 Ekim'de başlıyoruz; 1 Ocak, nevruz, 1 Mayıs, Ramazan, Kurban bayramı çok yoğun bir tatil takvimi var. Bir taraftan da 180 iş günü eğitim vermemiz lazım. Öğretmenlerimizin tatilleri yasal olarak iki ayın altında olamaz dedikleri için o periyotta zaten öğretmen arkadaşlarımızın tatilinde ama bu 36 haftayı sıkıştırabileceğimiz takvim bulmakta zorlanıyoruz bu yoğun tatillerden dolayı.

Mesela 2027 yılında Ramazan, Kurban Bayramı ara tatil hepsi o bahar yarı yılı içerisinde olacak bunları yerleştirmek de zor. Bütün bu parametrelerin hepsini beraber değerlendiriyoruz. Bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar vermiş oluruz.”

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
