Şubat Ayı Taklit Tağşiş Listesi Açıklandı: Yediğimiz Ne Köfteymiş Ne Yoğurt!

Gıdada hile yapan markalar açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda taklit ve tağşiş listesini duyurdu. Yeni liste halk sağlığıyla nasıl oynandığını bir kez daha gözler önüne serdi. Firmaların gıdada yaptığı hileler ağızları açık bıraktı. Şubat ayı taklit tağşiş listesinde Türkiye'nin dört bir yanından kent yer aldı.