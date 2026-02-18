onedio
Şubat Ayı Taklit Tağşiş Listesi Açıklandı: Yediğimiz Ne Köfteymiş Ne Yoğurt!

Şubat Ayı Taklit Tağşiş Listesi Açıklandı: Yediğimiz Ne Köfteymiş Ne Yoğurt!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.02.2026 - 13:30

Gıdada hile yapan markalar açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda taklit ve tağşiş listesini duyurdu. Yeni liste halk sağlığıyla nasıl oynandığını bir kez daha gözler önüne serdi. Firmaların gıdada yaptığı hileler ağızları açık bıraktı. Şubat ayı taklit tağşiş listesinde Türkiye'nin dört bir yanından kent yer aldı.

17 Şubat gıda taklit tağşiş listesi: Hile yapılan gıdalar açıklandı.

17 Şubat gıda taklit tağşiş listesi: Hile yapılan gıdalar açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, şubat ayı gıda taklit-tağşiş listesini kamuoyuyla paylaştı. Yeni listede adeta yok yok… Antep fıstıklı baklavada yer fıstığı; kavurmada kalp eti; kekikte yabancı madde; tereyağında bitkisel yağ tespit edildi. Yeni liste, halk sağlığıyla nasıl oynandığını gözler önüne serdi.

Hile yapan markalar ve hile yapılan gıdaların listesi:

Hile yapan markalar ve hile yapılan gıdaların listesi:

  • Mercan Kuru Gıda / Zeytinyağı: Tohum yağları karıştırılması tespiti

  • Coşkar Yağ Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi / Olivae Naturel sızma zeytinyağı: Tohum yağları karıştırılması tespiti

  • Maksimum Baharat Ve Toptan Gıda Ürünleri Üretim Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi / Maksimum Baharat Kekik: Yabancı madde tespiti

  • Dnd Kurumsal Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi / Bir Baharat Pul biber: Domates tespiti, taklit/tağşiş gösteren nişasta tespiti

  • Akar Bal-gökdağ Karayaka / Akar Natural Bal Süzme çiçek balı-25 kg: Taklit veya tağşiş tespiti

  • Akar Bal-gökdağ Karayaka / Pelit Natural Süzme çiçek balı-850 gr: Taklit veya tağşiş tespiti

  • Ağaçcı Ticaret-hüseyin Ağaçcı / Ağaçcı Hasbal Süzme salgı balı: Taklit veya tağşiş tespiti

  • Şirin Bal Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi / Süzme çiçek balı: Taklit veya tağşiş tespiti

  • Hakan Pide-hakan Kip / Pide harcı (pişmemiş): Kanatlı eti tespiti

  • Avşar Tarımcılık Besicilik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi-hanedan Pide / Çiğ lahmacun harcı (kırmızı et): Kanatlı eti tespiti

  • Yavuz Et Ve Piliç Ürünleri-kadınlar Pazarı-resul Yavuz / Kıyma (kırmızı et): Kanatlı eti tespiti, sakatat (taşlık) tespiti

  • Osmanlı Et Ve Piliç-kadınlar Pazarı-hasan Yiğit / Kıyma (kırmızı et): Kanatlı eti tespiti, sakatat (taşlık) tespiti

  • Anıl Et Lokantası-esma Ertürk / Şiş köfte (kuzu eti): Kanatlı eti tespiti, sakatat (taşlık) tespiti

  • Anıl Et Lokantası-esma Ertürk / Adana kebap (kuzu eti): Kanatlı eti tespiti, sakatat (taşlık) tespiti

  • Murat Et-habibe Esin Şimşek / Dana sucuk: Kanatlı eti tespiti

  • Özaydın 3 Etliekmek Salonu-adnan Aydın / Etliekmek iç harcı: Kanatlı eti tespiti

  • Kebapçı Ömer Usta-ömer Sevindik / Pişmiş adana kebap: Kanatlı eti tespiti

  • Emine Kılıç / Zeytinyağı: Tohum yağları karıştırılması tespiti

  • Çelikel Sucuk-mahmut Çelikel / Kasabım Isıl işlem görmüş dana sucuk: Kanatlı eti tespiti

  • Kısmetoğlu Beyti Et Ve Et Ürünleri-beytullah Yeşilçayır / Kısmetoğlu Beyti Isıl işlem görmüş piliç sucuk: Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti

  • Aksamet Et Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi / Aksamet Isıl işlem görmüş dana sucuk: Gıda boyası tespiti

  • Aksamet Et Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi / Aksam Isıl işlem görmüş piliç sucuk: Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti

  • Öz Kebap Pide Ve Lahmacun Salonu-necati Cem Dülek / Lahmacun iç harcı (dana): Kanatlı eti tespiti, sakatat (taşlık) tespiti

  • Demirlibahçe Pide Kebap-feyyaz Yalçın / Lahmacun harcı (dana kıyma): Kanatlı eti tespiti, sakatat (taşlık) tespiti

  • Yıldız Kasap-cansu Aghamaliyev / Kasap köfte: Kanatlı eti tespiti

  • Özen Alış Veriş Hizmetleri Anonim Şirketi-onur Market / Kırmızı et köfte: Kanatlı eti tespiti, sakatat (taşlık) tespiti

  • Ünlü Sarıyer Börekçisi-hakan Aygün / Dana kıymalı güveç harcı: Sakatat (taşlık) tespiti

  • Başak Sarıyer Börekçisi-mehmet Naci Şahin / Çiğ pide harcı: Sakatat (taşlık) tespiti

  • Ankara Köfte-nuh Tosun / Üretim alanından alınan tavuklu kıyma olduğu beyan edilen ürün: Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti

  • Tosun Köfte Et Ürünleri Besicilik Gıda İnşaat Emlak İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Ltd.şti. / Piliç köfte: Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti

  • Tosun Köfte Et Ürünleri Besicilik Gıda İnşaat Emlak İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Ltd.şti. / Eko m yazılı %40 dana %60 piliç eti olduğu beyan edilen köfte: Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti

  • Tosun Köfte Et Ürünleri Besicilik Gıda İnşaat Emlak İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Ltd.şti. / Adana yazılı %40 kuzu %60 piliç eti olduğu beyan edilen köfte: Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti

  • Tosun Köfte Et Ürünleri Besicilik Gıda İnşaat Emlak İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Ltd.şti. / Piliç köfte: Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti

  • Tosun Köfte Et Ürünleri Besicilik Gıda İnşaat Emlak İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Ltd.şti. / Gold İzmir inegöl köfte olduğu beyan edilen %10 dana ve %90 tavuk olduğu beyan edilen ürün: Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti

  • Galante Farm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi / Galante Galante farm manda tereyağı: İnek sütü tespiti

  • Uyb Baklavaları Gıda İnşaat Petrol Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi-urfa Yörem Baklavaları / Antep fıstıklı baklava: Yer fıstığı tespiti

  • 4 Mevsim Süt Ve Süt Ürünleri-engür Süslü / 4 Mevsim Yoğurt: Bitkisel yağ tespiti

  • Doğasan İnş. Otom. Tur. Danışmanlık Ve Reklamcılık-osman Tavşan / Isıl işlem görmüş sucuk (kırmızı et): Kanatlı eti tespiti

  • Ceylan Et-yusuf Ceylan / Dana kıyma: Kanatlı eti tespiti

  • Ankara Köfte-nuh Tosun / Üretim alanından alınan piliç köfte olduğu beyan edilen ürün: Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti

  • Ankara Köfte-nuh Tosun / Piliç köfte: Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti

  • Ankara Köfte-nuh Tosun / Üretim alanından alınan piliç köfte olduğu beyan edilen ürün: Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti

  • Ankara Köfte-nuh Tosun / Üretim alanından alınan piliç köfte olduğu beyan edilen ürün: Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti

