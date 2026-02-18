Şubat Ayı Taklit Tağşiş Listesi Açıklandı: Yediğimiz Ne Köfteymiş Ne Yoğurt!

Mercan Kuru Gıda / Zeytinyağı: Tohum yağları karıştırılması tespiti
Coşkar Yağ Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi / Olivae Naturel sızma zeytinyağı: Tohum yağları karıştırılması tespiti
Maksimum Baharat Ve Toptan Gıda Ürünleri Üretim Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi / Maksimum Baharat Kekik: Yabancı madde tespiti
Dnd Kurumsal Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi / Bir Baharat Pul biber: Domates tespiti, taklit/tağşiş gösteren nişasta tespiti
Akar Bal-gökdağ Karayaka / Akar Natural Bal Süzme çiçek balı-25 kg: Taklit veya tağşiş tespiti
Akar Bal-gökdağ Karayaka / Pelit Natural Süzme çiçek balı-850 gr: Taklit veya tağşiş tespiti
Ağaçcı Ticaret-hüseyin Ağaçcı / Ağaçcı Hasbal Süzme salgı balı: Taklit veya tağşiş tespiti
Şirin Bal Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi / Süzme çiçek balı: Taklit veya tağşiş tespiti
Hakan Pide-hakan Kip / Pide harcı (pişmemiş): Kanatlı eti tespiti
Avşar Tarımcılık Besicilik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi-hanedan Pide / Çiğ lahmacun harcı (kırmızı et): Kanatlı eti tespiti
Yavuz Et Ve Piliç Ürünleri-kadınlar Pazarı-resul Yavuz / Kıyma (kırmızı et): Kanatlı eti tespiti, sakatat (taşlık) tespiti
Osmanlı Et Ve Piliç-kadınlar Pazarı-hasan Yiğit / Kıyma (kırmızı et): Kanatlı eti tespiti, sakatat (taşlık) tespiti
Anıl Et Lokantası-esma Ertürk / Şiş köfte (kuzu eti): Kanatlı eti tespiti, sakatat (taşlık) tespiti
Anıl Et Lokantası-esma Ertürk / Adana kebap (kuzu eti): Kanatlı eti tespiti, sakatat (taşlık) tespiti
Murat Et-habibe Esin Şimşek / Dana sucuk: Kanatlı eti tespiti
Özaydın 3 Etliekmek Salonu-adnan Aydın / Etliekmek iç harcı: Kanatlı eti tespiti
Kebapçı Ömer Usta-ömer Sevindik / Pişmiş adana kebap: Kanatlı eti tespiti
Emine Kılıç / Zeytinyağı: Tohum yağları karıştırılması tespiti
Çelikel Sucuk-mahmut Çelikel / Kasabım Isıl işlem görmüş dana sucuk: Kanatlı eti tespiti
Kısmetoğlu Beyti Et Ve Et Ürünleri-beytullah Yeşilçayır / Kısmetoğlu Beyti Isıl işlem görmüş piliç sucuk: Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
Aksamet Et Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi / Aksamet Isıl işlem görmüş dana sucuk: Gıda boyası tespiti
Aksamet Et Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi / Aksam Isıl işlem görmüş piliç sucuk: Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
Öz Kebap Pide Ve Lahmacun Salonu-necati Cem Dülek / Lahmacun iç harcı (dana): Kanatlı eti tespiti, sakatat (taşlık) tespiti
Demirlibahçe Pide Kebap-feyyaz Yalçın / Lahmacun harcı (dana kıyma): Kanatlı eti tespiti, sakatat (taşlık) tespiti
Yıldız Kasap-cansu Aghamaliyev / Kasap köfte: Kanatlı eti tespiti
Özen Alış Veriş Hizmetleri Anonim Şirketi-onur Market / Kırmızı et köfte: Kanatlı eti tespiti, sakatat (taşlık) tespiti
Ünlü Sarıyer Börekçisi-hakan Aygün / Dana kıymalı güveç harcı: Sakatat (taşlık) tespiti
Başak Sarıyer Börekçisi-mehmet Naci Şahin / Çiğ pide harcı: Sakatat (taşlık) tespiti
Ankara Köfte-nuh Tosun / Üretim alanından alınan tavuklu kıyma olduğu beyan edilen ürün: Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
Tosun Köfte Et Ürünleri Besicilik Gıda İnşaat Emlak İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Ltd.şti. / Piliç köfte: Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
Tosun Köfte Et Ürünleri Besicilik Gıda İnşaat Emlak İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Ltd.şti. / Eko m yazılı %40 dana %60 piliç eti olduğu beyan edilen köfte: Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
Tosun Köfte Et Ürünleri Besicilik Gıda İnşaat Emlak İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Ltd.şti. / Adana yazılı %40 kuzu %60 piliç eti olduğu beyan edilen köfte: Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
Tosun Köfte Et Ürünleri Besicilik Gıda İnşaat Emlak İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Ltd.şti. / Piliç köfte: Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
Tosun Köfte Et Ürünleri Besicilik Gıda İnşaat Emlak İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Ltd.şti. / Gold İzmir inegöl köfte olduğu beyan edilen %10 dana ve %90 tavuk olduğu beyan edilen ürün: Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
Galante Farm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi / Galante Galante farm manda tereyağı: İnek sütü tespiti
Uyb Baklavaları Gıda İnşaat Petrol Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi-urfa Yörem Baklavaları / Antep fıstıklı baklava: Yer fıstığı tespiti
4 Mevsim Süt Ve Süt Ürünleri-engür Süslü / 4 Mevsim Yoğurt: Bitkisel yağ tespiti
Doğasan İnş. Otom. Tur. Danışmanlık Ve Reklamcılık-osman Tavşan / Isıl işlem görmüş sucuk (kırmızı et): Kanatlı eti tespiti
Ceylan Et-yusuf Ceylan / Dana kıyma: Kanatlı eti tespiti
Ankara Köfte-nuh Tosun / Üretim alanından alınan piliç köfte olduğu beyan edilen ürün: Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
Ankara Köfte-nuh Tosun / Piliç köfte: Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
Ankara Köfte-nuh Tosun / Üretim alanından alınan piliç köfte olduğu beyan edilen ürün: Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
Ankara Köfte-nuh Tosun / Üretim alanından alınan piliç köfte olduğu beyan edilen ürün: Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
Yorum Yazın