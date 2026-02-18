onedio
Kritik Seyyanen Zam Açıklaması: SGK Uzmanından En Düşük Emekli Maaşı İçin 50 Bin TL Uyarısı

Kritik Seyyanen Zam Açıklaması: SGK Uzmanından En Düşük Emekli Maaşı İçin 50 Bin TL Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.02.2026 - 11:47

Seyyanen zam tartışmaları sürüyor. Milyonlarca emekli ve çalışan “Seyyanen zam olacak mı?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde seyyanen zamla ilgili yazdı. Karakaş, milyonlar kişinin seyyanen zam beklediğini ifade etti. Öte yandan Karakaş, seyyanen zam olsaydı en düşük emekli memur maaşının 50 bin TL sınırına dayanacağını dile getirdi. 

Milyonlarca emekli ve çalışan seyyanen zam olmasını talep ediyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş, seyyanen zammın sadece emeklileri değil; milyonlarca çalışan, emekli adayı, kamuda çalışmak isteyen yüz binlerce kişiyi ilgilendirdiğini söyledi. 

2023 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seyyanen zam sözlerini hatırlatan Karakaş, “Aradan geçen üç yıla rağmen, İletişim Başkanlığı’nın afişlerinde ve sosyal medya paylaşımlarında yankılanan bu vaat, henüz emeklinin cebine ulaşmadı” dedi.

"Seyyanen zam olsaydı en düşük emekli maaşı 50 bin TL'ye yaklaşacaktı."

SGK uzmanı İsa Karakaş, seyyanen zam olsaydı oluşacak senaryoyu şu sözlerle anlattı:

'Rakamlar yalan söylemez. Eğer vadedilen o seyyanen zam bugün maaşlara yansıtılmış olsaydı; en düşük memur emeklisi 27 bin 772 TL ile asgari ücretin altında yaşamaya mahkûm olmayacak, 50 bin TL sınırına yaklaşacaktı.

Emeklilik intibakı ile birlikte hangi statüden olursa olsun tüm emeklilere istisnasız ve tek seferlik bir seyyanen zam yapılması artık kaçınılmazdır.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Söyledim gitti

Memleketin %60'ı asgari ücretle çalışıyorken en düşük emeklinin 2 asgari ücrete yakın maaş alması gerçekçi değildir. Bu sistemi sil baştan yapmalılar. kim ne... Devamını Gör

Bozkurt

Satın alma gücüne baktığımızda 20 yıl geriye gittiğimizi yazmış. 23 yıl geriye gitsek, 50 yıl ileri gidecek duruma geldik. O 50 bin TL karşılıksız para basıl... Devamını Gör