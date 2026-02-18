Kritik Seyyanen Zam Açıklaması: SGK Uzmanından En Düşük Emekli Maaşı İçin 50 Bin TL Uyarısı

SGK uzmanı İsa Karakaş, seyyanen zam olsaydı oluşacak senaryoyu şu sözlerle anlattı:

'Rakamlar yalan söylemez. Eğer vadedilen o seyyanen zam bugün maaşlara yansıtılmış olsaydı; en düşük memur emeklisi 27 bin 772 TL ile asgari ücretin altında yaşamaya mahkûm olmayacak, 50 bin TL sınırına yaklaşacaktı.

Emeklilik intibakı ile birlikte hangi statüden olursa olsun tüm emeklilere istisnasız ve tek seferlik bir seyyanen zam yapılması artık kaçınılmazdır.'