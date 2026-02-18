Kritik Seyyanen Zam Açıklaması: SGK Uzmanından En Düşük Emekli Maaşı İçin 50 Bin TL Uyarısı
Seyyanen zam tartışmaları sürüyor. Milyonlarca emekli ve çalışan “Seyyanen zam olacak mı?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde seyyanen zamla ilgili yazdı. Karakaş, milyonlar kişinin seyyanen zam beklediğini ifade etti. Öte yandan Karakaş, seyyanen zam olsaydı en düşük emekli memur maaşının 50 bin TL sınırına dayanacağını dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milyonlarca vatandaşın merak ettiği soru: Seyyanen zam olacak mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Seyyanen zam olsaydı en düşük emekli maaşı 50 bin TL'ye yaklaşacaktı."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Memleketin %60'ı asgari ücretle çalışıyorken en düşük emeklinin 2 asgari ücrete yakın maaş alması gerçekçi değildir. Bu sistemi sil baştan yapmalılar. kim ne... Devamını Gör
Satın alma gücüne baktığımızda 20 yıl geriye gittiğimizi yazmış. 23 yıl geriye gitsek, 50 yıl ileri gidecek duruma geldik. O 50 bin TL karşılıksız para basıl... Devamını Gör