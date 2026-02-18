Ramazan Ayı Öncesi Marketlerde Zam Şampiyonu Olan Ürün Belli Oldu
Türkiye’de Ramazan Ayı bu akşam kalkılacak sahur ile başlayacak ve yarın ilk oruç tutulacak. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan Ayı öncesinde marketlerde satılan 41 ürünün 27’sinde fiyat artışı tespit ettiklerini açıkladı. Markette zam şampiyonu ise fiyatı yüzde 42,9 oranında artan pırasa oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Ramazan Ayı öncesinde marketlerde satılan ürün fiyatlarındaki değişimi inceledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aynı Marka Ürün Farklı Marketlerde Farklı Fiyat
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın