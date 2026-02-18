onedio
Ramazan Ayı Öncesi Marketlerde Zam Şampiyonu Olan Ürün Belli Oldu

İsmail Kahraman
18.02.2026 - 11:42

Türkiye’de Ramazan Ayı bu akşam kalkılacak sahur ile başlayacak ve yarın ilk oruç tutulacak. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan Ayı öncesinde marketlerde satılan 41 ürünün 27’sinde fiyat artışı tespit ettiklerini açıkladı. Markette zam şampiyonu ise fiyatı yüzde 42,9 oranında artan pırasa oldu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Ramazan Ayı öncesinde marketlerde satılan ürün fiyatlarındaki değişimi inceledi.

Şemsi Bayraktar, 28 Ocak–12 Şubat 2026 arasında yapılan market fiyat incelemesinde, fiyatı en fazla artan ürünün pırasa olduğunu söyledi.

“15 günlük süreçte markette 41 ürünün 27’sinde fiyat artışı, 14’ünde fiyat azalışı görüldü. Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 42,9 ile pırasa oldu. Pırasayı yüzde 32,1 ile marul, yüzde 27,4 ile kabak, yüzde 25,6 ile sivri biber izledi. Markette fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 9,6 ile yeşil mercimek oldu. Yeşil mercimeği yüzde 9 ile antepfıstığı, yüzde 8,3 ile nohut, yüzde 7,8 ile kuru soğan ve yüzde 6,5 ile havuç takip etti.”

Aynı Marka Ürün Farklı Marketlerde Farklı Fiyat

Bayraktar, aynı marka ürünlerin farklı marketlerdeki fiyat değişimine de dikkat çekti.

“Birliğimizce Ankara’da temel tüketim maddeleri arasından seçilen aynı marka ve gramajdaki 5 farklı ürünün, 4 farklı marketteki fiyatlarına yönelik çalışma yapıldı. Aynı markanın aynı gramajdaki ürününün farklı marketlerdeki fiyatları değerlendirildiğinde; ayçiçek yağında yüzde 68,3, nohutta yaklaşık yüzde 41, tavukta yüzde 26,3, sütte yüzde 22,5 ve yoğurtta yüzde 19,9 oranlarında değişimler olduğu görülüyor.

Son yıllarda önemli ölçüde artan üretim maliyetleri ve yaşanan doğal afetler nedeniyle üreticilerimiz yeterli geliri elde edemiyor ve üretmekte zorlanıyor. Buna rağmen üreticilerimizin ürettiği ürünlerin marketlerde birbirinden farklı ve yüksek fiyatlara satılması kabul edilebilir değildir.

Diğer taraftan tüketicilerimiz Ramazan alışverişlerini yaparken taklit ve tağşiş yapılan ürünler konusunda dikkatli olmalı, güvendikleri yerlerden ihtiyaçlarını almalı ve şüpheli ürünleri ihbar etmelidir. Taklit ve tağşişin önlenmesi için tüm illerde denetimlerin sık sık yapılması sağlanmalıdır.”

