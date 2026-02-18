Ramazan Ayı Öncesi Marketlerde Zam Şampiyonu Olan Ürün Belli Oldu

Şemsi Bayraktar, 28 Ocak–12 Şubat 2026 arasında yapılan market fiyat incelemesinde, fiyatı en fazla artan ürünün pırasa olduğunu söyledi.

“15 günlük süreçte markette 41 ürünün 27’sinde fiyat artışı, 14’ünde fiyat azalışı görüldü. Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 42,9 ile pırasa oldu. Pırasayı yüzde 32,1 ile marul, yüzde 27,4 ile kabak, yüzde 25,6 ile sivri biber izledi. Markette fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 9,6 ile yeşil mercimek oldu. Yeşil mercimeği yüzde 9 ile antepfıstığı, yüzde 8,3 ile nohut, yüzde 7,8 ile kuru soğan ve yüzde 6,5 ile havuç takip etti.”