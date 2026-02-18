onedio
Altın Fiyatları Toparlanışa Geçti: Dev Banka Altın Tahminini Açıkladı

Dilara Şimşek
18.02.2026 - 10:48

Altın fiyatları belli oldu. 18 Şubat 2026 Çarşamba günü altında son durum açıklandı. Geçen hafta yaşanan düşüşün ardından altında toparlanma sinyali geldi. Güne yükselişle başlayan altın için yeni tahminler de art arda açıklandı. Kanada merkezli Scotiabank, altın fiyatlarıyla ilgil yeni raporunu duyurdu.

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum belli oldu. Altın, 18 Şubat 2026 gününe yükselişle başladı. Geçen hafta düşüş trendini gerçekleştiren altın, yeni güne toparlanarak başladı. Bugün altın ne kadar? İşte altında son durum...

Gram altın fiyatı

Gram altın fiyatı 6.941 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 11.908 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 23.816 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 47.486 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4.934 dolar

Altın yükselecek mi?

Kanada merkezli Scotiabank, altınla ilgili yeni raporunu açıkladı. Altında boğa piyasasının devam edeceğini belirten banka, mevcut yükseliş trendinin henüz sona ermediğini belirtti.

Dev bankanın analistleri, merkez bankalarının agresif altın alımlarına vurgu yaparak bu durumun altın fiyatlarını yükselteceğini kaydetti.

