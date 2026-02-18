onedio
Sigaraya Yine Zam Geldi: Philip Morris Grubunda En Ucuz Sigara 105 Liraya Yükseldi

Sigaraya Yine Zam Geldi: Philip Morris Grubunda En Ucuz Sigara 105 Liraya Yükseldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.02.2026 - 09:55

Bünyesinde birçok sigara markasını barındıran Philip Morris sigara grubuna zam geldi. Bugünden itibaren geçerli olacak zamla birlikte en ucuz sigara 105 liraya yükseldi. En pahalı sigaranın fiyatı ise 115 lira oldu.

JTI marka sigara grubuna gelen zam sonrasında Philip Morris sigara grubuna da zam geçişi oldu.

JTI marka sigara grubuna gelen zam sonrasında Philip Morris sigara grubuna da zam geçişi oldu.

Yeni zamlarla birlikte en ucuz sigara 105 liraya yükselirken, Philip Morris sigara grubundaki en pahalı sigaranın fiyatı ise 115 lira oldu.

Sigaraya gelen zam 18 Şubat Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.

