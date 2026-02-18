onedio
Ramazan Ayı Ne Zaman Başlayacak Tartışmasına Cübbeli Ahmet de Katıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.02.2026 - 08:19

Suudi Arabistan, Katar ve BAE gibi ülkelerde Ramazan Ayı’nın başlangıcı olarak 18 Şubat Çarşamba günü belirlenmişti. Türkiye, İran, Mısır gibi ülkelerde ise başlangıç tarihi 19 Şubat Perşembe günüydü. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de yaptığı paylaşımla Ramazan Ayı hilalinin 18 Şubat Çarşamba günü Büyük Okyanus üzerinde gözüktüğünü hatırlatarak, Ramazan Ayı’nın bugün (18 Şubat Çarşamba) başlaması gerektiğini söyledi. Daha önce ihtiyaten oruç tutulması gerektiğini söyleyen Cübbeli Ahmet, “Artık kesin olarak 18 Şubat Çarşamba günü oruç tutulması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Ramazan Ayı’nın başlangıç tarihi, ay takvimine göre her sene değişiyor. Ramazan Ayı’nın başlangıcı için ay hilalinin gözükmesi gerekiyor.

Suudi Arabistan, Katar, BAE gibi ülkelerden yapılan açıklamada Ramazan Ayı hilalinin gözlemlendiği ve bu sebeple Ramazan Ayı’nın ilk günü olarak 18 Şubat Çarşamba gününün belirlendiği ifade edilmişti.

Türkiye, Ürdün, Mısır, İran, Umman ve Suriye gibi ülkelerde ise Ramazan Ayı perşembe günü başlayacak ve ilk oruç perşembe günü tutulacak.

Ramazan Ayı’nın başlangıç tarihi ile ilgili yaşanan tartışmaya Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de katıldı. Cübbeli Ahmet yaptığı açıklamada Ramazan Ayı’nın kesinlikle 18 Şubat Çarşamba günü başlaması gerektiğini ve bugün muhakkak oruç tutulması gerektiğini ifade etti.

Cübbeli Ahmet’in Ramazan Ayı ile ilgili paylaşımı 👇

