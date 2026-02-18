Ramazan Ayı Ne Zaman Başlayacak Tartışmasına Cübbeli Ahmet de Katıldı

Suudi Arabistan, Katar, BAE gibi ülkelerden yapılan açıklamada Ramazan Ayı hilalinin gözlemlendiği ve bu sebeple Ramazan Ayı’nın ilk günü olarak 18 Şubat Çarşamba gününün belirlendiği ifade edilmişti.

Türkiye, Ürdün, Mısır, İran, Umman ve Suriye gibi ülkelerde ise Ramazan Ayı perşembe günü başlayacak ve ilk oruç perşembe günü tutulacak.

Ramazan Ayı’nın başlangıç tarihi ile ilgili yaşanan tartışmaya Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de katıldı. Cübbeli Ahmet yaptığı açıklamada Ramazan Ayı’nın kesinlikle 18 Şubat Çarşamba günü başlaması gerektiğini ve bugün muhakkak oruç tutulması gerektiğini ifade etti.