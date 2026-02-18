Ramazan Ayı Ne Zaman Başlayacak Tartışmasına Cübbeli Ahmet de Katıldı
Suudi Arabistan, Katar ve BAE gibi ülkelerde Ramazan Ayı’nın başlangıcı olarak 18 Şubat Çarşamba günü belirlenmişti. Türkiye, İran, Mısır gibi ülkelerde ise başlangıç tarihi 19 Şubat Perşembe günüydü. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de yaptığı paylaşımla Ramazan Ayı hilalinin 18 Şubat Çarşamba günü Büyük Okyanus üzerinde gözüktüğünü hatırlatarak, Ramazan Ayı’nın bugün (18 Şubat Çarşamba) başlaması gerektiğini söyledi. Daha önce ihtiyaten oruç tutulması gerektiğini söyleyen Cübbeli Ahmet, “Artık kesin olarak 18 Şubat Çarşamba günü oruç tutulması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
Ramazan Ayı’nın başlangıç tarihi, ay takvimine göre her sene değişiyor. Ramazan Ayı’nın başlangıcı için ay hilalinin gözükmesi gerekiyor.
Cübbeli Ahmet’in Ramazan Ayı ile ilgili paylaşımı 👇
