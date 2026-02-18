onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
'Bitti' Denilen Kar Yine Geliyor! Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Uyardı: İstanbul Dahil 29 Şehirde Kar Alarmı

'Bitti' Denilen Kar Yine Geliyor! Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Uyardı: İstanbul Dahil 29 Şehirde Kar Alarmı

hava durumu kar yağışı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.02.2026 - 07:32

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yerini dondurucu soğuklara bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar, hafta sonundan itibaren etkisini artıracak yeni bir yağışlı hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. İstanbul’da da etkili olması beklenen kar yağışının, pazar günü itibarıyla 29 ilde hayatı olumsuz etkileyebileceği öngörülüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye genelinde kış şartları yeniden yüzünü göstermeye hazırlanıyor.

Türkiye genelinde kış şartları yeniden yüzünü göstermeye hazırlanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son tahmin raporlarına göre, hafta sonu itibarıyla ülke genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Özellikle pazar günü iç kesimlerde ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklenirken, yetkililer vatandaşların hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Uzman değerlendirmelerine göre, kuzeyden gelecek dondurucu hava dalgasının etkisiyle birlikte hafta ortasından itibaren Trakya bölgesinde başlayacak yağışlar, hafta sonunda tüm yurda yayılacak.

Kar yağışının beklendiği bölgeler geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Pazar günü kar beklenen iller arasında Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu, Ankara, Konya, Karaman, Aksaray, Kırıkkale, Karabük, Kastamonu, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Tokat, Amasya, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Ardahan, Kars ve Ağrı yer alıyor. Bu bölgelerde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte ulaşımda aksamalar ve don olaylarına karşı tedbirli olunması isteniyor.

Süreçle ilgili teknik detayları paylaşan Prof. Dr. Orhan Şen, çarşamba günü Trakya üzerinden giriş yapacak soğuk havanın bir öncü olduğunu, asıl sert dalganın cumartesi günü kapıyı çalacağını ifade etti. İstanbul için de kritik bir tahminde bulunan Şen, hafta sonu gelecek dalganın hafta içindekinden çok daha güçlü olduğunu belirtti. Bu durumun İstanbul'da kışın dördüncü büyük kar yağışına zemin hazırlayabileceğini söyleyen uzmanlar, şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmurun pazar günü itibarıyla saf kar yağışına dönüşme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu kaydediyor.

Orhan Şen şu açıklamaları yaptı: 'Çarşamba günü ise kuzeyden gelen bir soğuk hava var. Kuzeyden gelen bu soğuk hava Trakya'da kar yağışı yapacak gibi gözüküyor. İstanbul'un yüksek yerlerinde belki karla karışık yağmur çok hafif de olsa yapabilir. Cumartesiden itibaren yeni bir soğuk hava dalgası, çarşamba günkü soğuk havadan daha da şiddetli, daha da soğuk bir hava kütlesi gelecek ki bunu baştan söyleyelim İstanbul'a da kar yağışı yapabilir ve bu da İstanbul'un 4. kar yağışı olacak gibi gözüküyor.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın