'Bitti' Denilen Kar Yine Geliyor! Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Uyardı: İstanbul Dahil 29 Şehirde Kar Alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son tahmin raporlarına göre, hafta sonu itibarıyla ülke genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Özellikle pazar günü iç kesimlerde ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklenirken, yetkililer vatandaşların hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Uzman değerlendirmelerine göre, kuzeyden gelecek dondurucu hava dalgasının etkisiyle birlikte hafta ortasından itibaren Trakya bölgesinde başlayacak yağışlar, hafta sonunda tüm yurda yayılacak.

Kar yağışının beklendiği bölgeler geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Pazar günü kar beklenen iller arasında Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu, Ankara, Konya, Karaman, Aksaray, Kırıkkale, Karabük, Kastamonu, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Tokat, Amasya, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Ardahan, Kars ve Ağrı yer alıyor. Bu bölgelerde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte ulaşımda aksamalar ve don olaylarına karşı tedbirli olunması isteniyor.

Süreçle ilgili teknik detayları paylaşan Prof. Dr. Orhan Şen, çarşamba günü Trakya üzerinden giriş yapacak soğuk havanın bir öncü olduğunu, asıl sert dalganın cumartesi günü kapıyı çalacağını ifade etti. İstanbul için de kritik bir tahminde bulunan Şen, hafta sonu gelecek dalganın hafta içindekinden çok daha güçlü olduğunu belirtti. Bu durumun İstanbul'da kışın dördüncü büyük kar yağışına zemin hazırlayabileceğini söyleyen uzmanlar, şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmurun pazar günü itibarıyla saf kar yağışına dönüşme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu kaydediyor.

Orhan Şen şu açıklamaları yaptı: 'Çarşamba günü ise kuzeyden gelen bir soğuk hava var. Kuzeyden gelen bu soğuk hava Trakya'da kar yağışı yapacak gibi gözüküyor. İstanbul'un yüksek yerlerinde belki karla karışık yağmur çok hafif de olsa yapabilir. Cumartesiden itibaren yeni bir soğuk hava dalgası, çarşamba günkü soğuk havadan daha da şiddetli, daha da soğuk bir hava kütlesi gelecek ki bunu baştan söyleyelim İstanbul'a da kar yağışı yapabilir ve bu da İstanbul'un 4. kar yağışı olacak gibi gözüküyor.'