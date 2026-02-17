onedio
Bihter'ine Kıyamadı: Nebahat Çehre'nin Beren Saat'in Yeni Şarkısına Yorumu Gündem Oldu

Bihter'ine Kıyamadı: Nebahat Çehre'nin Beren Saat'in Yeni Şarkısına Yorumu Gündem Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.02.2026 - 23:57

Nebahat Çehre, bir dönem annesini oynadığı ve 'kızım' diye hitap ettiği Beren Saat'in yeni şarkısı 'CapitaliZoo'yu değerlendirdi. Çehre'nin yorumu dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türkiye'nin en güzel ve en popüler oyuncularından biri olan Beren Saat, 11 Şubat'ta ilk şarkısını çıkardı.

Türkiye'nin en güzel ve en popüler oyuncularından biri olan Beren Saat, 11 Şubat'ta ilk şarkısını çıkardı.

Belki iyi yaptı, belki kötü. Kesin bir yorum yapmak için çok erken olduğu ortada ama tahmin edebileceğiniz üzere şarkı yayına girdiği ilk andan beri gündemin merkezinde yer alıyor kendisi!

Beren Saat'in söz ve müziğinin kendisine ait olduğu yeni şarkısı 'CapitaliZoo' kimileri tarafından 'başarılı bir deneme' olarak değerlendirilirken kimilerini de büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştı. 

İki ay sonra albümünün tamamının çıkacağını ikinci albümün şarkılarının da hazır olduğunu duyuran Beren Saat bazılarına küçük bir kalp krizi geçirtmişti...

11 Şubat'tan bu yana birçok ünlü isim Beren Saat'in şarkısı hakkındaki yorumunu yaptı.

11 Şubat'tan bu yana birçok ünlü isim Beren Saat'in şarkısı hakkındaki yorumunu yaptı.

Asıl bomba ise geçtiğimiz saatlerde geldi! Konken Partisi isimli oyunun gecesinde tüm asaleti ve zarafetiyle boy gösteren Nebahat Çehre'ye Beren Saat'in yeni şarkısı soruldu. 

Aşk-ı Memnu'da Firdevs Hanım ve Bihter'i canlandıran ve hepimize şahane bir toksik anne kız ilişkisi örneği izleten ikili yıllar sonra da bağını hiç koparmamıştı biliyorsunuz. 

Beren'in adını duyar duymaz, 'Dinlemez miyim? Kızım benim o!' diyen Nebahat Çehre, 'Çok erken yorumlar dinledim. O tabii yanlıştı. Kulağa zaman içinde alışacak. Türkçe olmayan bir şarkı. Bence çok sevilecek sonra. Yani biraz dinlemek lazım' açıklamasında bulundu.

İşte o anlar:

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
merit.

Ne güzel yapıcı bir yorum yapmış. Kuru kuru övmemiş ama beğenmediğini de kırmadan incitmeden ifade etmiş :)

UpsTup

ay deliricem arkadaşlar o kadar da kötü değil şarkı yaa. niye bu kadar eleştirildi anlamadım. basbaya altyapısı çok iyi, sözleri de pop kültürüne uygun ortal... Devamını Gör

Buda neki

aydınlatmak için değil de kendi fikrimce, şarkıdaki altyapı, prodüksiyon ve klip kalitesi eşinin bağlantılarıyla sağlanmış. Kendi müzikal yeteneğiyle değil, ... Devamını Gör