onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hakkında Yakalama Kararı Çıkan Edis'ten İlk Açıklama

Hakkında Yakalama Kararı Çıkan Edis'ten İlk Açıklama

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.02.2026 - 21:21

Sabah saatlerinde ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı çıktığı öğrenilen Edis'ten ilk açıklama geldi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bugün, (17 Şubat) sabah saatlerinde 17 ünlü ismin daha gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Bugün, (17 Şubat) sabah saatlerinde 17 ünlü ismin daha gözaltına alındığı öğrenilmişti.

İçlerinde Duman'ın solisti Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Hakan Kakız, ve Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'nın yer aldığı gözaltına alınan ünlüler listesi sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturmuştu. 

Birkaç saat içerisinde bu listede şarkıcı Edis'in de yer aldığı fakat dün yurt dışına çıktığı için hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ortaya çıkmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Edis, geçtiğimiz dakikalarda hakkında çıkan yakalama kararının ardından ilk kez bir açıklamada bulundu.

Edis, geçtiğimiz dakikalarda hakkında çıkan yakalama kararının ardından ilk kez bir açıklamada bulundu.

Uzun zamandır planladığı tatilini yarıda kesip en kısa sürede ülkeye döneceğini duyuran Edis, 'Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım. Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın