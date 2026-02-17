onedio
Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde Soruşturmasında Şarkıcı Edis Görgülü Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı

Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde Soruşturmasında Şarkıcı Edis Görgülü Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı

17.02.2026 - 15:35

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Edis'in dün akşam yurt dışına çıktığı öğrenildi.

Sabah saatlerinde 17 ünlü isim gözaltına alınmıştı.

Sabah saatlerinde 17 ünlü isim gözaltına alınmıştı.

Daha sonra eski milli sporcu ve Survivor şampiyonu Adem Kılıççı'nın da gözaltına alındığı öğrenildi. Gazeteci Burak Doğan, şarkıcı Edis hakkında da yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.

