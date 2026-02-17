Lvbel C5'in Bad Bunny Hakkındaki Fazla İddialı Açıklaması Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

O artık sadece Spotify’ın değil, Hollywood’un da gündeminin merkezinde yer alıyor.

Bu yılın başında “Debí Tirar Más Fotos” albümüyle Grammy’de Yılın Albümü de dahil olmak üzere birden fazla ödül kazanarak tarihe geçen bir başarıya imza atan Bad Bunny, bu ödülü kazanan tamamı İspanyolca ilk albümün sahibi olarak da tarihe geçti.

Üstelik etkisi bu kadarla da sınırlı kalmadı. NFL’in süper vitrin sahnesi olan 2026 Super Bowl LX devre arası gösterisinin baş ismi olarak sahneye çıktı ve performansıyla küresel izlenme rekorları kırdı. Onun performansı 128 milyonun üzerinde izlenerek tarihin en çok izlenen şovlarından biri oldu. Bunu İspanyolca şarkılarla başarması ise pop kültüründe yeni bir dönemin habercisi olarak yorumlandı!