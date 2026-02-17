onedio
Lvbel C5'in Bad Bunny Hakkındaki Fazla İddialı Açıklaması Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.02.2026 - 20:04

Ünlü rapçi Lvbel C5'in Grammy ödülü kazanan ve Super Bowl şovu günlerce konuşulan Bad Bunny hakkındaki fazla iddialı sözleri dikkat çekti! X ikiye bölündü.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bad Bunny; Müzik sahnesine bir anda düşen yıldız mı desek, kültür devrimi mi desek? 2026 yılı Bad Bunny için titreme yılı oldu!

O artık sadece Spotify’ın değil, Hollywood’un da gündeminin merkezinde yer alıyor.

Bu yılın başında “Debí Tirar Más Fotos” albümüyle Grammy’de Yılın Albümü de dahil olmak üzere birden fazla ödül kazanarak tarihe geçen bir başarıya imza atan Bad Bunny, bu ödülü kazanan tamamı İspanyolca ilk albümün sahibi olarak da tarihe geçti. 

Üstelik etkisi bu kadarla da sınırlı kalmadı. NFL’in süper vitrin sahnesi olan 2026 Super Bowl LX devre arası gösterisinin baş ismi olarak sahneye çıktı ve performansıyla küresel izlenme rekorları kırdı. Onun performansı 128 milyonun üzerinde izlenerek tarihin en çok izlenen şovlarından biri oldu. Bunu İspanyolca şarkılarla başarması ise pop kültüründe yeni bir dönemin habercisi olarak yorumlandı!

Kaçıranlar için attığı her adımla olay olan Bad Bunny'den bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde, son zamanların yükselen rapçisi, milyonların kalbini fetheden Lvbel C5'ten Bad Bunny hakkında oldukça iddialı bir açıklama geldi.

nE!?, HAVHAVHAV, Tak Tak Tak, Sezen Aksu, 10 Numara, Baba gibi şarkılarıyla büyük bir tırmanışa geçen ve yıldızını parlatan Lvbel C5, Bad Bunny için 'O benim getir götürümü yapar' açıklamasında bulundu. 

Yetmedi, level'ı artırdı; 'Hatta götür götürümü yapar. Getiremez bile.' ifadelerini kullandı. 

Lvbel C5'in iddialı sözlerine denk helen X ahalisi ikiye bölündü. Kimi hak verdi, kimi fena tiye aldı.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
