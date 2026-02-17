onedio
61 Yaşındaki Sadettin Saran'ın Antrenmanı Gündem Oldu

Lila Ceylan
17.02.2026 - 21:00

Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran'ın günlük antremanından bir kesit sosyal medyada gündem oldu. Yıllara meydan okuyan Saran büyük dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Fenerbahçe'nin taze başkanı Sadettin Saran, sosyal medya gündemine sık sık oturuyor.

İş dünyasındaki başarısı, spor yatırımları ve yöneticilik vizyonuyla tanıdığımız Saran, yalnızca profesyonel kimliğiyle değil, yakışıklılığı, kasları ve karizmatik duruşuyla da dikkat çekiyor.

Bugüne dek birçok ünlü isimle adı anılan Saran'ın kalbinin son yıllarda boş olduğu ve tüm konsantrasyonunun da Fenerbahçe ve günlük egzersizlerine odakladığı biliniyor!

Bugüne dek birçok farklı spor dalında başarısını gösteren Sadettin Saran, hep enteresan videolarıyla gündeme geldi.

Kimi zaman buz gibi sularda yüzerken, kimi zaman akıl almaz ağırlıklar kaldırırken gördüğümüz Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanı seçilmesinin ardından kalabalık aşk defteriyle ve çapkınlıklarıyla da bir kez daha tüm gözlerin üzerine çevrilmesine sebep olmuştu. 

Yakışıklılığıyla hayran bırakan Sadettin Saran, geçtiğimiz saatlerde yeni antrenman videosuyla dikkat çekti.

İşte 50 kilo taşıyan 61 yaşındaki Sadettin Saran'ın zorlu hareketleri hiç zorlanmadan yaptığı o anlar:

