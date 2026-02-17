61 Yaşındaki Sadettin Saran'ın Antrenmanı Gündem Oldu
Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran'ın günlük antremanından bir kesit sosyal medyada gündem oldu. Yıllara meydan okuyan Saran büyük dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe'nin taze başkanı Sadettin Saran, sosyal medya gündemine sık sık oturuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugüne dek birçok farklı spor dalında başarısını gösteren Sadettin Saran, hep enteresan videolarıyla gündeme geldi.
İşte 50 kilo taşıyan 61 yaşındaki Sadettin Saran'ın zorlu hareketleri hiç zorlanmadan yaptığı o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın