Suudi Arabistan, BAE, Katar Gibi Ülkelerde Ramazan Çarşamba Günü Başlayacak

İslam hukukunda esas alınan ay takvimi, başlangıcı ve bitişi Ay’ın hareketlerine göre belirlenen aylardan oluşur. Ramazan ayı da ay takvimine göre her sene değiştiğinden, oruca başlayabilmek için öncelikle Ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekir.

İslam fıkhında yeni ayın tespiti için iki görüş bulunur. Ay başlarının belirlenmesinde çıplak gözle görülme yöntemini tercih edenler ile bilimsel ölçüm ve hesaplamaları esas alan fıkıh otoriteleri, zaman zaman tarihlendirme konusunda farklılaşmaktadır.