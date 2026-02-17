Suudi Arabistan, BAE, Katar Gibi Ülkelerde Ramazan Çarşamba Günü Başlayacak
Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Filistin, Irak, Bahreyn, Kuveyt ve Lübnan, çarşamba gününün Ramazan Ayı’nın ilk günü olduğunu açıkladı. Türkiye, İran, Umman ve Suriye’de ise Ramazan Ayı perşembe günü başlayacak.
Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, Ramazan hilalinin görüldüğü ve yarın (çarşamba günü) Ramazan Ayı’nın ilk günü olduğu belirtildi.
Farklılık nereden kaynaklanıyor?
