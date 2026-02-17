onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Suudi Arabistan, BAE, Katar Gibi Ülkelerde Ramazan Çarşamba Günü Başlayacak

Suudi Arabistan, BAE, Katar Gibi Ülkelerde Ramazan Çarşamba Günü Başlayacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.02.2026 - 23:25

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Filistin, Irak, Bahreyn, Kuveyt ve Lübnan, çarşamba gününün Ramazan Ayı’nın ilk günü olduğunu açıkladı. Türkiye, İran, Umman ve Suriye’de ise Ramazan Ayı perşembe günü başlayacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, Ramazan hilalinin görüldüğü ve yarın (çarşamba günü) Ramazan Ayı’nın ilk günü olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, Ramazan hilalinin görüldüğü ve yarın (çarşamba günü) Ramazan Ayı’nın ilk günü olduğu belirtildi.

Aynı şekilde Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Filistin, Irak, Bahreyn, Kuveyt ve Lübnan gibi ülkelerde de Ramazan Ayı’nın çarşamba günü başlayacağı bildirildi.

Türkiye, Ürdün, Mısır, İran, Umman ve Suriye gibi ülkelerde ise Ramazan Ayı perşembe günü başlayacak ve ilk oruç perşembe günü tutulacak.

Farklılık nereden kaynaklanıyor?

Farklılık nereden kaynaklanıyor?

İslam hukukunda esas alınan ay takvimi, başlangıcı ve bitişi Ay’ın hareketlerine göre belirlenen aylardan oluşur. Ramazan ayı da ay takvimine göre her sene değiştiğinden, oruca başlayabilmek için öncelikle Ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekir.

İslam fıkhında yeni ayın tespiti için iki görüş bulunur. Ay başlarının belirlenmesinde çıplak gözle görülme yöntemini tercih edenler ile bilimsel ölçüm ve hesaplamaları esas alan fıkıh otoriteleri, zaman zaman tarihlendirme konusunda farklılaşmaktadır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın