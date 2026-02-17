onedio
“Hamsi Denizin Kuru Fasulyesidir" Diyen Vatandaş Balığın Tazeliğini Çiğ Çiğ Yiyerek Test Etti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.02.2026 - 18:24

Kilis’te balıkçı tezgahlarının yeniden hamsi ile dolması, ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi. Bir vatandaş, hamsinin tazeliğini çiğ çiğ yiyerek test etti. Balıkçı Serkan Aygün ise kebap yeri olarak bilinen Kilis’te artık balığa da yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Kilis’te balıkçı tezgahları yeniden hamsi ile şenlendi.

Ramazan Ayı öncesinde hamsinin bol geldiğini söyleyen balıkçı Serkan Aygün, “11 ayın sultanı Ramazan’la birlikte tezgahlarımız şenlendi. Hamsimiz maşallah gelmeye devam ediyor. Kilis kebap yeri olarak bilinir ama artık balık kültürü de oluştu diyebiliriz. Kırmızı et ve tavuğa göre balığa da ciddi ilgi var.” dedi.

Bir vatandaş ise hamsiyi çiğ çiğ yemeyi tercih etti. Hamsiyi çiğ tüketen Burak Yatmaz, hamsiyi çok sevdiğini belirterek, “Hamsiyi çok severim, çiğ çiğ de yerim. Hamsi denizin kuru fasulyesidir. Balık vitamindir, şifadır.” diye konuştu.

