İstanbul’a Hafta Sonu Balkanlardan Soğuk Hava Dalgası Geliyor
İstanbul’da bugün etkili olan parçalı bulutlu hava, hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile mevsim normallerine inecek. Etkili olacak soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul’da kar yağışı ihtimali arttı. Hafta sonu özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının meydana gelmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre 22 Şubat Pazar günü Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kar yağışı bekleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul’da kar yağışını bekleyenler şimdiye kadar hayal kırıklığına uğramış durumda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hava Forum'un paylaşımı 👇
Hafta sonu yurdun büyük bölümünde kar yağışı bekleniyor.
21 Şubat Cumartesi Hava Durumu 👇
22 Şubat Pazar Hava Durumu 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın