İstanbul’a Hafta Sonu Balkanlardan Soğuk Hava Dalgası Geliyor

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.02.2026 - 17:29

İstanbul’da bugün etkili olan parçalı bulutlu hava, hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile mevsim normallerine inecek. Etkili olacak soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul’da kar yağışı ihtimali arttı. Hafta sonu özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının meydana gelmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre 22 Şubat Pazar günü Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kar yağışı bekleniyor.

İstanbul’da kar yağışını bekleyenler şimdiye kadar hayal kırıklığına uğramış durumda.

Megakentte henüz ciddi bir kar yağışı meydana gelmedi. X’te popüler hava durumu sayfası Hava Forum, İstanbul’da hafta sonu kar yağışı ihtimali olduğunu paylaştı.

Hafta sonu Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgası ile birlikte megakentte başta yüksek kesimler olmak üzere kar yağması bekleniyor.

Hava Forum'un paylaşımı 👇

twitter.com

İstanbul’da salı günü ara ara yağmur var. Mini şemsiyeleriniz yanınızda olsun. Çarşamba Balkanlar ile hava soğuyacak, yükseklerde kar tanelerini görebiliriz. Perşembe hava açıyor. Cuma lodosla ılımanlaşıyor ve toz geliyor. Hafta sonu ise tekrar Balkanlar geliyor, kar ihtimali var.”

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık hava tahmin raporuna göre, 21 Şubat Cumartesi günü yurdun batı bölgeleri yağmurlu, doğu bölgeleri ise güneşli olacak.

22 Şubat Pazar günü ise birçok kentte kar yağışı etkili olacak. Kar yağışı ve soğuk hava, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da hayatı olumsuz etkileyecek.

21 Şubat Cumartesi Hava Durumu 👇

22 Şubat Pazar Hava Durumu 👇

