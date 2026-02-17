Dünyaca Ünlü Giyim Markasından Radikal Karar: Yeme İçme Sektörüne Giriş Yaptı

Son yıllarda moda markaları arasında yeni bir trend başladı: Yeme içme sektörüne kendi isimleri ve tarzlarıyla adım atmak. Fransız markası Lacoste da bu trendden geri kalmadı ve ilk kafesini Paris'te açtı. Lacoste bu adımla yalnızca kıyafet satan bir mağaza olmanın ötesine geçti ve 'yaşam tarzı' markası olmaya dair bir adım atmış oldu.

Sportif şıklığı benimseyen marka, kafesinde de bu çizgisinden şaşmadı. Yeşil ve beyaz renklerin ağırlıklı olarak kullanıldığı yenilikçi kafede markanın imzası net bir şekilde hissedilebiliyor.

100 metrekarelik bir alanda kurulan bu kafe, 65 kişilik oturma alanına sahip. Böylesine büyük bir kafenin işletmesi için de 20 yıllık tecrübesiyle Giraudi Grubu ile ortaklık kuruldu.