Dünyaca Ünlü Giyim Markasından Radikal Karar: Yeme İçme Sektörüne Giriş Yaptı

Dilara Bağcı Peker
17.02.2026 - 12:47

Dünyaca ünlü markalar, sektörler arasında hızlı geçişler yapabiliyor. Bu markalardan birisi de Fransız moda markası Lacoste oldu. Timsah amblemiyle tanıdığımız Lacoste, Paris'te bir kafe açarak yeme içme sektörüne ilk adımı attı. Markanın bu yenilikçi kararında ise oldukça iddialı olduğu görülüyor.

Son yıllarda moda markaları arasında yeni bir trend başladı: Yeme içme sektörüne kendi isimleri ve tarzlarıyla adım atmak. Fransız markası Lacoste da bu trendden geri kalmadı ve ilk kafesini Paris'te açtı. Lacoste bu adımla yalnızca kıyafet satan bir mağaza olmanın ötesine geçti ve 'yaşam tarzı' markası olmaya dair bir adım atmış oldu.

Sportif şıklığı benimseyen marka, kafesinde de bu çizgisinden şaşmadı. Yeşil ve beyaz renklerin ağırlıklı olarak kullanıldığı yenilikçi kafede markanın imzası net bir şekilde hissedilebiliyor.

100 metrekarelik bir alanda kurulan bu kafe, 65 kişilik oturma alanına sahip. Böylesine büyük bir kafenin işletmesi için de 20 yıllık tecrübesiyle Giraudi Grubu ile ortaklık kuruldu.

Peki menüde neler var?

Lacoste kafesinin özel menüsünde tatlıdan kahveye, imza içeceklerden yiyeceklere çok çeşitli ürünler bulunuyor. Bu kafenin menüsünü, diğer menülerden farklı kılan şey ise ürünlerin yine marka kimliğiyle oluşturulması.

Yani bu kafeye gittiğinizde 'Timsah Suyu' adı verilen bir içecek içebilir, timsah şeklinde kurabiyeler yiyebilir ve kahvenizi de timsah desenli fincanlarda içebilirsiniz. Ayrıca kafede özel porselen takımlar ve tekstil ürünleri de bulunuyor.

