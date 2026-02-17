Musluktan da Damacanadan da Zam Akıyor: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Suya Büyük Zam

Belediyelerin su tarifelerinde yaptığı güncellemelerin ardından ambalajlı su sektöründe de sert fiyat hareketleri yaşanırken, bazı bölgelerdeki teknik arızalar ve planlı su kesintileri talebi damacanaya kaydırarak fiyatları daha da yukarı çekti. Üç büyükşehir arasında en dikkat çekici fiyat artışı İzmir’de görülürken, İstanbul ve Ankara’da da birim fiyatlar rekor seviyelere ulaştı. İzmir’de 2025 yılı başında yaklaşık 149 lira olan suyun birim bedeli, yeni tarifeyle birlikte 201 liraya fırlayarak en pahalı su kullanımını tescillemiş oldu. Ankara’da geçen yılın sonunda 139 lira olan birim fiyat 146 liraya yükselirken, İstanbul’da ise 110 lira seviyesindeki suyun birim fiyatı bu ay itibarıyla 120 lira bandına dayandı.

Belediye tarifelerindeki bu yükseliş, ambalajlı su pazarındaki fiyatlarla birleşince hane ekonomisindeki su faturası katlanarak arttı. İstanbul’da kamu iştiraki olan Hamidiye suyun 19 litrelik damacana fiyatı yüzde 25’lik artışla 150 liraya çıkarken, özel markalarda iadesiz damacana fiyatları 240 liraya kadar ulaştı. Ankara’da damacana suyun bedeli ortalama 180 liraya, İzmir’de ise 215 liraya yükseldi. Özellikle ilk kez damacana alacak vatandaşlar için depozito bedeliyle birlikte başlangıç maliyetinin 300 lirayı bulması, dar gelirli aileleri daha küçük ambalajlara yöneltti. Ancak 5 litrelik pet sularda da durum pek farklı değil; İstanbul ve İzmir’de daha önce 25-35 lira bandında satılan 5 litrelik sular 60 liraya, Ankara’da ise 55 liraya çıktı. Küçük ambalajlı sulardaki yüzde 50’ye varan bu artış, vatandaşın en ucuz alternatifi olan bu seçeneği de lüks haline getirdi.

Piyasada oluşan yoğun talep, fiyat etiketlerine doğrudan yansırken; Ramazan ayının başlamasıyla birlikte artacak olan su tüketimi endişeleri daha da büyütüyor.