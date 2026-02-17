Musluktan da Damacanadan da Zam Akıyor: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Suya Büyük Zam
Türkiye’nin en kalabalık üç şehri olan İstanbul, Ankara ve İzmir’de su maliyetleri hem belediye tarifeleri hem de ambalajlı ürünlerdeki artışlarla zirveye ulaştı. Şebeke suyuna yapılan yeni yıl zamlarının üzerine, su kesintileri nedeniyle artan talep de eklenince damacana fiyatları 200 lira barajını geçti. Ramazan ayı öncesi mutfak giderlerini doğrudan etkileyen bu artışlar, vatandaşı ekonomik olarak köşeye sıkıştırdı.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayan milyonlarca vatandaş, hem musluktan akan şebeke suyunun hem de içme suyu olarak kullanılan damacanaların peş peşe zamlanmasıyla sarsıldı.
