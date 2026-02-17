onedio
İstanbul'dan Taşınanların Gözde Şehri: Üstelik Kiralar da Yarı Fiyatına!

Dilara Bağcı Peker
17.02.2026 - 10:34

Megakent İstanbul'un nüfus artış hızı, son yıllarda gerilemeye başladı. 2024’te binde 2,91 olan yıllık nüfus artış hızının geçen sene binde 3,33 olduğu kaydedildi. Öte yandan komşu iller Tekirdağ ve Kocaeli'de bu oran binde 17'ye kadar yükseldi. 

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Faruk Bingöl'ün özel haberine göre, İstanbul'dan göç edenlerin tercih ettiği iller de belli oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi / Ömer Faruk Bingöl

İstanbul'un nüfus artış hızı düşüyor.

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Faruk Bingöl'ün özel haberine göre İstanbul’da son yıllarda nüfus artış hızında dikkat çeken bir gerileme söz konusu. 2024’te binde 2,91 olan mega kentteki yıllık nüfus artış hızı, geçen sene binde 3,33 oldu. Öte yandan İstanbul'a komşu illerimiz olan Tekirdağ'da nüfus artış hızı binde 17,77 ve Kocaeli’de ise binde 14,53 oldu.

Komşu illerdeki konut kiraları, İstanbul'daki konut kiralarının yarısı kadar.

Uzmanlar, İstanbul’da ortalama konut fiyatının komşu illere kıyasla yaklaşık 2 kat üzerinde olduğunu belirtiyor. Haliyle bu durum da komşu illere geçişleri hızlandırıyor. 

Bingöl'ün aktardığına göre, İstanbul ve İstanbul’a yakın söz konusu illerde Ocak 2026 itibarıyla konut fiyatlarında metrekare satış fiyatı ise (Endeksa verilerine göre):

