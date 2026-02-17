İstanbul'dan Taşınanların Gözde Şehri: Üstelik Kiralar da Yarı Fiyatına!
Megakent İstanbul'un nüfus artış hızı, son yıllarda gerilemeye başladı. 2024’te binde 2,91 olan yıllık nüfus artış hızının geçen sene binde 3,33 olduğu kaydedildi. Öte yandan komşu iller Tekirdağ ve Kocaeli'de bu oran binde 17'ye kadar yükseldi.
Türkiye Gazetesi'nden Ömer Faruk Bingöl'ün özel haberine göre, İstanbul'dan göç edenlerin tercih ettiği iller de belli oldu.
İstanbul'un nüfus artış hızı düşüyor.
Komşu illerdeki konut kiraları, İstanbul'daki konut kiralarının yarısı kadar.
