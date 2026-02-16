Kuraklık Tehlikesi Olan "Yaşayan Göl" Yağışlardan Sonra Resmen Denize Döndü
Ülkemizi son günlerde etkisi altına alan yağışlı hava, barajlarımızdaki doluluk oranlarını artırdı. Ayrıca kuraklık tehlikesi yaşayan göllerimiz, nehirlerimiz yeniden suya kavuştu. Bu göllerden birisi de Türkiye'nin en önemli gölleri arasında gösterilen fakat kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Uluabat Gölü oldu.
Uluabat Gölü'ndeki su seviyesi yağışların ardından yükseldi.
Türkiye'nin en önemli göllerinden Uluabat Gölü'nde su seviyesi yağışların ardından yükseldi.
"Küçük Venedik" deniyor.
