onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kuraklık Tehlikesi Olan "Yaşayan Göl" Yağışlardan Sonra Resmen Denize Döndü

Kuraklık Tehlikesi Olan "Yaşayan Göl" Yağışlardan Sonra Resmen Denize Döndü

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.02.2026 - 10:51

Ülkemizi son günlerde etkisi altına alan yağışlı hava, barajlarımızdaki doluluk oranlarını artırdı. Ayrıca kuraklık tehlikesi yaşayan göllerimiz, nehirlerimiz yeniden suya kavuştu. Bu göllerden birisi de Türkiye'nin en önemli gölleri arasında gösterilen fakat kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Uluabat Gölü oldu.

Uluabat Gölü'ndeki su seviyesi yağışların ardından yükseldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'nin en önemli göllerinden Uluabat Gölü'nde su seviyesi yağışların ardından yükseldi.

Türkiye'nin en önemli göllerinden Uluabat Gölü'nde su seviyesi yağışların ardından yükseldi.

Sıcaklık rekorlarının kırıldığı geçtiğimiz yaz aylarında kuraklık en büyük tehlikeydi. Barajlardaki doluluk oranları ciddi oranda azaldı, bazı illerimizde belirli saatlerde su kesintileri yapıldı. Bursa da su kesintilerinin yapıldığı illerimizden biriydi. 

Son yağışların ardından Bursa'nın Uluabat Gölü eski günlerine döndü. Uludağ'a düşen karların erimesiyle gelen sular, kuraklık tehlikesi çeken gölü eski günlerine döndürdü. Göle kıyısı olan 2 bin 600 yıllık Gölyazı Köyü'nde vatandaşlar endişeliydi.

"Küçük Venedik" deniyor.

"Küçük Venedik" deniyor.

Zengin biyolojik çeşitliliği ile Türkiye'nin önemli gölleri arasında yer alan Uluabat Gölü, aynı zamanda enfes bir manzara sunuyor. Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen, Gölyazı Mahallesi, göldeki suların yükselmesiyle yeniden 'Küçük Venedik' olarak anılmaya başladı. 

Yükselen sular, evlerin önüne kadar geldi. Bazı noktalarda ise küçük ara sokakları bile doldurdu. Uluabat Gölü, ülkemizde hem turizm açısından hem de balıkçılık açısından önemli bir yere sahip.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın