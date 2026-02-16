Kuraklık Tehlikesi Olan "Yaşayan Göl" Yağışlardan Sonra Resmen Denize Döndü

Zengin biyolojik çeşitliliği ile Türkiye'nin önemli gölleri arasında yer alan Uluabat Gölü, aynı zamanda enfes bir manzara sunuyor. Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen, Gölyazı Mahallesi, göldeki suların yükselmesiyle yeniden 'Küçük Venedik' olarak anılmaya başladı.

Yükselen sular, evlerin önüne kadar geldi. Bazı noktalarda ise küçük ara sokakları bile doldurdu. Uluabat Gölü, ülkemizde hem turizm açısından hem de balıkçılık açısından önemli bir yere sahip.