Ağızda Yaralara Neden Olan 'Sürpriz' Yiyecekler Sizi Şaşırtacak

Dilara Bağcı Peker
16.02.2026 - 10:06

Ağız yaralarının birçok farklı nedeni olabilir. Stres, ağız yaralarının en büyük sebebi olarak gösteriliyor. Fakat 'aft' denilen ağız yaralarına neden olan şey sadece stres değil. BBC Türkçe'nin aktardığına göre bazı besinler de afta neden olabiliyor.

Peki hangi yiyecekler ağızda yaralara neden olur?

Kaynak: BBC Türkçe

Stres, viral enfeksiyonlar, hormonal değişiklikler, çilek ve domates!

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, aft adı verilen ağız yaraları oldukça yaygın. Aftın en büyük nedeni ise stres. Doktor Lucy Hooper, yaklaşık dört kişiden birinde aft görüldüğünü ve aftın çoğunlukla zararsız olduğunu, kendiliğinden iyileştiğini söylüyor. Fakat sürekli aft probleminden muzdaripseniz günlük yaşamınız olumsuz etkilenebilir. Sıcak ve soğuk gıdaları tüketirken ağzınızda hassasiyet hissedebilirsiniz.

Aftın genellikle yanlışlıkla ağzınızın içini ısırmak veya sürtünme gibi hafif travmalar nedeniyle oluştuğu belirtiliyor. Fakat hormonal değişiklikler, viral enfeksiyonlar, çölyak hastalığı gibi otoimmün rahatsızlıklar da afta neden olabiliyor. Aftın en yaygın nedeni ise stres. Ayrıca vücudunuzda bir iltihaplanma olduğunda bu durum ağzınızı da etkileyebiliyor.

Öte yandan araştırmalar B12 vitamini, demir, folik asit ve çinko eksikliğinin ağız yarasına neden olabileceğini gösteriyor. Alkol, gazlı içecekler ve turunçgiller de ağız yaralarına iyi gelmiyor. Asitli yiyecek ve içecekleri sık tüketmek de ağızdaki asit ve baz dengesini belirleyen pH düzeyini bozuyor.

Her ne kadar ihtimal vermesek de çilek ve domates de asitli yiyecekler olduğu için ağız ülserlerini tetikleyebiliyor. Afttan korunmak için beslenme düzenine dikkat etmek gerekiyor.

