Bir Yetişkinin Günde Kaç Kez Gaz Çıkardığı Belli Oldu

Biosensors and Bioelectronics: X dergisinde yayınlanan yeni çalışmaya göre, sağlıklı yetişkinler günde ortalama 32 kez gaz çıkarıyor. Bu sayının ise tıp literatüründe sıklıkla bildirilen sayının yaklaşık iki katı olduğu belirtiliyor. Fakat bireysel farklılıklar da oldukça fazla. Araştırma sonucunda, en fazla gaz çıkaran kişi bir günde 59 kez, en az gaz çıkaran kişi ise 4 kez gaz çıkardı.

Araştırmayı yürüten bilim insanları, normal gaz çıkarma aralığını haritalamak için 'İnsan Gaz Çıkarma Atlası'nı başlattıklarını belirtti. Kan şekeri, kolesterol ve sayısız diğer fizyolojik ölçüm için normal aralıklar mevcut olduğu halde gaz için böyle bir temel değer olmadığı belirtiliyor.

Çalışmanın kıdemli yazarı Brantley Hall, 'Normal gaz üretiminin neye benzediğini aslında bilmiyoruz. Bu temel veri olmadan, birinin gaz üretiminin gerçekten aşırı olup olmadığını anlamak zor.' diyor.