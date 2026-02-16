onedio
Bir Yetişkinin Günde Kaç Kez Gaz Çıkardığı Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker
16.02.2026 - 09:07

Gaz çıkarmak, hakkında konuşulması zor bir konu olabilir. Fakat gaz çıkarmak oldukça doğaldır ve vücudumuz için de gereklidir. Elbette her insanın gaz çıkarma alışkanlığı da farklı olabilir. Araştırmacılar bu konuya el attı ve ortalama bir insanın günde kaç kez gaz çıkardığı yaklaşık olarak belirlendi.

Sağlıklı yetişkinler bir günde ortalama 32 kez gaz çıkarıyor.

Biosensors and Bioelectronics: X dergisinde yayınlanan yeni çalışmaya göre, sağlıklı yetişkinler günde ortalama 32 kez gaz çıkarıyor. Bu sayının ise tıp literatüründe sıklıkla bildirilen sayının yaklaşık iki katı olduğu belirtiliyor. Fakat bireysel farklılıklar da oldukça fazla. Araştırma sonucunda, en fazla gaz çıkaran kişi bir günde 59 kez, en az gaz çıkaran kişi ise 4 kez gaz çıkardı. 

Araştırmayı yürüten bilim insanları, normal gaz çıkarma aralığını haritalamak için 'İnsan Gaz Çıkarma Atlası'nı başlattıklarını belirtti. Kan şekeri, kolesterol ve sayısız diğer fizyolojik ölçüm için normal aralıklar mevcut olduğu halde gaz için böyle bir temel değer olmadığı belirtiliyor. 

Çalışmanın kıdemli yazarı Brantley Hall, 'Normal gaz üretiminin neye benzediğini aslında bilmiyoruz. Bu temel veri olmadan, birinin gaz üretiminin gerçekten aşırı olup olmadığını anlamak zor.' diyor.

Yeni projeye katılmak isteyenler akıllı iç çamaşırı kullanacak.

Maryland Üniversitesi'ndeki bilim insanları, insan gazını ölçmek için tasarlanmış ilk giyilebilir cihaz olan 'Akıllı İç Çamaşırı'nı geliştirdi. Cihaz, gazdaki hidrojeni izleyerek, bilim insanlarının insanların ne sıklıkla gaz çıkardığına dair uzun süredir devam eden varsayımları yeniden gözden geçirmelerine yardımcı oldu. Ayrıca cihazın günlük yaşamda bağırsak mikrobiyal metabolizmasını ölçmek için yeni bir bakış açısı sunduğu aktarıldı.

Projenin daha da genişletilmesi için yüzlerce katılımcı gündüz ve gece gaz çıkarma modellerini objektif olarak ölçmek ve bu modelleri diyet ve mikrobiyom bileşimiyle ilişkilendirmek için Akıllı İç Çamaşırı kullanacak. 

Cihazlar doğrudan katılımcılara gönderilecek, böylece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki herkes uzaktan bu çalışmaya destek olabilecek. İnsan Gaz Atlası'nın sonuçları, 18 yaş üstü kişiler için normal gaz çıkarma aralığını belirlemeye yardımcı olacak. 

Bakalım bu detaylı çalışmanın sonuçları ne olacak?

