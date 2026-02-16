Bir Yetişkinin Günde Kaç Kez Gaz Çıkardığı Belli Oldu
Gaz çıkarmak, hakkında konuşulması zor bir konu olabilir. Fakat gaz çıkarmak oldukça doğaldır ve vücudumuz için de gereklidir. Elbette her insanın gaz çıkarma alışkanlığı da farklı olabilir. Araştırmacılar bu konuya el attı ve ortalama bir insanın günde kaç kez gaz çıkardığı yaklaşık olarak belirlendi.
Sağlıklı yetişkinler bir günde ortalama 32 kez gaz çıkarıyor.
Yeni projeye katılmak isteyenler akıllı iç çamaşırı kullanacak.
