Bilim Dünyası Şokta: Uykusuz Kaldığınızda Beyniniz Kendi Kendini "Yemeye" Başlıyor!

İtalya'da Dr. Michele Bellesi ve ekibi tarafından gerçekleştirilen kapsamlı çalışma, uykusuz kalan bir beynin hayatta kalmak adına kendi sağlıklı hücrelerine saldırdığını bilimsel verilerle gözler önüne serdi.

Journal of Neuroscience dergisinde yer alan araştırmaya göre, normalde beynin atıklarını temizlemek ve sinir hücrelerini onarmakla görevli olan astrosit ve mikroglia hücreleri, vücut yeterince dinlenemediğinde kontrolden çıkıyor. 'Fagositoz' adı verilen bu süreçte, beynin savunma sistemi adeta bir 'yamyam' gibi davranarak hafıza, öğrenme ve odaklanma için kritik öneme sahip olan sağlıklı sinapsları ve nöron bağlantılarını tüketmeye başlıyor.

Bu hücresel yıkım süreci, başlangıçta sessiz ve belirtisiz ilerlese de uzun vadede zihinsel kapasiteyi ciddi şekilde zayıflatıyor. Bilim insanları, özellikle mikroglia hücrelerinin kronik uykusuzlukta gösterdiği bu aşırı aktivitenin, beyinde kalıcı iltihaplanmalara yol açtığını vurguluyor.

Fareler üzerinde yapılan deneylerle kanıtlanan bu durumun, insanlarda Alzheimer ve demans gibi nörodejeneratif hastalıkların en büyük tetikleyicilerinden biri olabileceği ifade ediliyor. Hiçbir enerji içeceği veya takviye gıdanın uykunun sağladığı bu doğal 'bakım ve onarım' döngüsünün yerini tutamayacağını belirten uzmanlar, beynin kendini yenilemesi için tek şansının kesintisiz bir gece uykusu olduğu konusunda uyarıyor. Sağlıklı bir zihin yapısını korumak için uykuyu bir lüks değil, beynin temel bir yapı taşı olarak görmek hayati önem taşıyor.