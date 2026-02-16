Bilim Dünyası Şokta: Uykusuz Kaldığınızda Beyniniz Kendi Kendini "Yemeye" Başlıyor!
İtalya’daki Marche Politeknik Üniversitesi tarafından yapılan ve Journal of Neuroscience dergisinde yayımlanan çarpıcı bir araştırma, uykusuzluğun beyinde 'fagositoz' denilen bir süreci tetiklediğini ortaya koydu. Dr. Michele Bellesi liderliğindeki uzmanlar, kronik uykusuzluk durumunda beynin temizlik hücrelerinin rotadan çıkarak sağlıklı sinir bağlantılarını yok etmeye başladığını kanıtladı.
Modern yaşamın getirdiği uykusuzluk sorunu, sadece ertesi günkü yorgunluktan ibaret değil; beynin biyolojik yapısını temelinden sarsan bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor.
