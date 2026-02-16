Bilim İnsanları Son Noktayı Koydu: Eski Sevgiliyi Tamamen Unutmak Kaç Yıl Sürüyor?

İlişkiler bittiğinde duygusal bağların tamamen yok olup olmadığı ya da şekil değiştirerek devam edip etmediği sorusuna yanıt arayan araştırmacılar, yüzlerce katılımcı üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmayla çarpıcı sonuçlara ulaştı. Elde edilen verilere göre, bir kişinin eski partneriyle olan duygusal bağını tamamen koparması ve onu sadece 'geçmişte tanıdığı biri' olarak görmeye başlaması ortalama 4.18 yıl sürüyor. Bu süre, bağlanma bağlarının bir anda kesilip atılmadığını, aksine zamana yayılan kademeli bir silinme süreci izlediğini kanıtlıyor.

Jia Y. Chong ve R. C. Fraley tarafından yürütülen çalışma, ayrılık sonrası sürece dair yaygın olan iki farklı görüşü mercek altına aldı. Bir taraf eski partnerlerin duygusal ihtiyaçları kısmen de olsa karşılamaya devam ettiğini savunurken, diğer taraf bağların zamanla tamamen yok olduğunu iddia ediyordu. Araştırma sonuçları, ortalama bir insan için ikinci görüşün daha ağır bastığını gösterdi. Yani yeterli zaman geçtiğinde, eski sevgiliye duyulan o yoğun bağlanma hissi yerini nötr bir tanışıklık hissine bırakıyor. Ancak bu 'iyileşme' süreci herkes için aynı hızda ilerlemiyor ve doğrusal bir çizgi izlemiyor.

Sürecin uzunluğunu belirleyen en önemli etkenlerin başında kişilerin bağlanma stilleri ve ayrılık sonrası iletişim geliyor. Araştırma detaylarına göre, eski partneriyle görüşmeye veya mesajlaşmaya devam eden kişilerde bu duygusal silinme süreci belirgin şekilde uzuyor. Benzer şekilde, kaygılı bağlanma stiline sahip bireylerin eski ilişkilerini zihinlerinde bitirmeleri, güvenli bağlananlara göre çok daha fazla zaman alıyor. Çalışmanın en dikkat çekici bulgularından biri ise, 'aşma' sürecinin çoğunluk için geçerli olmasına rağmen, bazı insanlar için o bağların kalıntılarının asla tamamen yok olmaması. Tipik bir insan yıllar içinde hayatına devam etse de, belirli bir grup için eski sevgiliye duyulan bağın izleri, silik bir hatıradan öteye geçerek varlığını inatla sürdürebiliyor.