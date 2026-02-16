onedio
Bilim İnsanları Son Noktayı Koydu: Eski Sevgiliyi Tamamen Unutmak Kaç Yıl Sürüyor?

Bilim İnsanları Son Noktayı Koydu: Eski Sevgiliyi Tamamen Unutmak Kaç Yıl Sürüyor?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.02.2026 - 10:20

Biten bir ilişkinin ardından duygusal bağların ne zaman tamamen koptuğunu merak edenler için bilim dünyasından net bir yanıt geldi. Yapılan kapsamlı bir araştırma, eski bir partnerin zihinde sıradan bir tanıdığa dönüşmesi için gereken ortalama süreyi ve bu süreci uzatan faktörleri gözler önüne serdi.

Romantik ilişkilerin sona ermesiyle başlayan yas ve unutma süreci, pek çok insan için belirsiz bir zaman dilimini kapsasa da bilimsel veriler bu konuda artık daha somut bir takvim sunuyor.

Romantik ilişkilerin sona ermesiyle başlayan yas ve unutma süreci, pek çok insan için belirsiz bir zaman dilimini kapsasa da bilimsel veriler bu konuda artık daha somut bir takvim sunuyor.

İlişkiler bittiğinde duygusal bağların tamamen yok olup olmadığı ya da şekil değiştirerek devam edip etmediği sorusuna yanıt arayan araştırmacılar, yüzlerce katılımcı üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmayla çarpıcı sonuçlara ulaştı. Elde edilen verilere göre, bir kişinin eski partneriyle olan duygusal bağını tamamen koparması ve onu sadece 'geçmişte tanıdığı biri' olarak görmeye başlaması ortalama 4.18 yıl sürüyor. Bu süre, bağlanma bağlarının bir anda kesilip atılmadığını, aksine zamana yayılan kademeli bir silinme süreci izlediğini kanıtlıyor.

Jia Y. Chong ve R. C. Fraley tarafından yürütülen çalışma, ayrılık sonrası sürece dair yaygın olan iki farklı görüşü mercek altına aldı. Bir taraf eski partnerlerin duygusal ihtiyaçları kısmen de olsa karşılamaya devam ettiğini savunurken, diğer taraf bağların zamanla tamamen yok olduğunu iddia ediyordu. Araştırma sonuçları, ortalama bir insan için ikinci görüşün daha ağır bastığını gösterdi. Yani yeterli zaman geçtiğinde, eski sevgiliye duyulan o yoğun bağlanma hissi yerini nötr bir tanışıklık hissine bırakıyor. Ancak bu 'iyileşme' süreci herkes için aynı hızda ilerlemiyor ve doğrusal bir çizgi izlemiyor.

Sürecin uzunluğunu belirleyen en önemli etkenlerin başında kişilerin bağlanma stilleri ve ayrılık sonrası iletişim geliyor. Araştırma detaylarına göre, eski partneriyle görüşmeye veya mesajlaşmaya devam eden kişilerde bu duygusal silinme süreci belirgin şekilde uzuyor. Benzer şekilde, kaygılı bağlanma stiline sahip bireylerin eski ilişkilerini zihinlerinde bitirmeleri, güvenli bağlananlara göre çok daha fazla zaman alıyor. Çalışmanın en dikkat çekici bulgularından biri ise, 'aşma' sürecinin çoğunluk için geçerli olmasına rağmen, bazı insanlar için o bağların kalıntılarının asla tamamen yok olmaması. Tipik bir insan yıllar içinde hayatına devam etse de, belirli bir grup için eski sevgiliye duyulan bağın izleri, silik bir hatıradan öteye geçerek varlığını inatla sürdürebiliyor.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Eray

Ne kadar aptal boş haberler ya 😂😂