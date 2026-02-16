Türkiye’de Yaşayan Ukraynalı Kadını Şaşkına Çeviren Olay: "Şaka Sandım, Hala İnanamıyorum, Şoktayım!"

Türkiye’de uzun yıllardır yaşamını sürdüren bir Ukrayna vatandaşı, yerel kültürde kadınlara sunulan bazı armağanların kendi ülkesinde çok farklı algılandığını belirterek şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medya üzerinden yaşadığı deneyimleri paylaşan genç kadın, özellikle ev işlerinde kullanılan teknolojik aletlerin 'özel gün hediyesi' olarak görülmesinin kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu ifade etti. Türkiye’deki yaşamına alışmasına rağmen bu durumu hala kanıksayamadığını vurgulayan yabancı gelin, hediye kavramına dair çarpıcı bir kıyaslama yaptı.

Kendi ülkesi olan Ukrayna’da süpürge, tava veya mikser gibi mutfak gereçlerinin yalnızca günlük ihtiyaçları karşılayan birer ev aleti olarak görüldüğünü belirten Ukraynalı kadın, Türkiye’de ise bu eşyaların kadınlara hediye edilmesini ilk başta bir espri zannettiğini söyledi. Türkiye’de bu tür ev aletlerinin kadınlar için önemli birer hediye seçeneği olarak değerlendirilmesinin kendisi için kültürel bir şok olduğunu dile getirdi.