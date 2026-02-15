onedio
Dans Ederken Yere Kapaklanan Cardi B, Suçu Donald Trump'a Attı!

Dans Ederken Yere Kapaklanan Cardi B, Suçu Donald Trump'a Attı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.02.2026 - 23:05

Dobra dili, sansasyonel çıkışları ve sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Cardi B, bu kez turne konserinde yaşadığı talihsiz ama bir o kadar da olaylı anla gündeme oturdu. Las Vegas’taki sahnesinde sandalyeden düşen ünlü rapçi, yaşanan olaydan Trump'ı ve hükümeti sorumlu tuttu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bronx, New York çıkışlı Cardi B -gerçek adıyla Belcalis Almanzar- rap müziğin en renkli ve sansasyonel isimlerinden biri.

Kısa sürede sosyal medya ve Vine-YouTube dönemi paylaşımlarıyla dikkatleri çeken Cardi, 2017’de yayımladığı “Bodak Yellow” ile dünya çapında listeleri altüst etti. 

Ardından gelen “I Like It”, “WAP”, “Up” gibi hitlerle sadece hip-hop’un değil, pop kültürünün de zirve isimlerinden biri haline geldi. Hem müziği hem de dobra dili ile bilinen Cardi B, tartışmayı seven, gündemi sarsan çıkışlarıyla magazin dünyasındaki yerini her zaman sağlam tuttu.

Cardi B, geçtiğimiz günlerde son albümü Am I the Drama?’nın gazıyla çıktığı “Little Miss Drama Tour” ile Amerika’yı şehir şehir dolaşmaya başladı.

11 Şubat’ta Palm Desert, California’da start alan turne, daha ilk günlerinden “olaylı” anlarıyla gündeme oturdu. Aylar boyunca hız kesmeden devam edecek konser maratonu, Nisan ayında Atlanta’da final yapacak gibi görünüyor.

Ancak turnenin daha başındayken, 13 Şubat’ta Las Vegas’taki T-Mobile Arena’da yaşanan bir an, konserin önüne geçti. Sahnede şovunu yaparken bir anda sandalyeye oturan Cardi B, “Thotiana” performansı sırasında hiç beklenmedik bir şekilde yere kapaklandı. 

Ne olduğunu kimse tam anlayamadan yaşanan bu anlar saniyeler içinde sosyal medyaya düştü ve viral oldu.

Fakat viral olmasının asıl sebebi yerden kalktıktan hemen sonra kurduğu cümleydi!

Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum.
