Dans Ederken Yere Kapaklanan Cardi B, Suçu Donald Trump'a Attı!

11 Şubat’ta Palm Desert, California’da start alan turne, daha ilk günlerinden “olaylı” anlarıyla gündeme oturdu. Aylar boyunca hız kesmeden devam edecek konser maratonu, Nisan ayında Atlanta’da final yapacak gibi görünüyor.

Ancak turnenin daha başındayken, 13 Şubat’ta Las Vegas’taki T-Mobile Arena’da yaşanan bir an, konserin önüne geçti. Sahnede şovunu yaparken bir anda sandalyeye oturan Cardi B, “Thotiana” performansı sırasında hiç beklenmedik bir şekilde yere kapaklandı.

Ne olduğunu kimse tam anlayamadan yaşanan bu anlar saniyeler içinde sosyal medyaya düştü ve viral oldu.