Aşk İtirafı Gibi: Demet Özdemir'in 14 Şubat Sevgililer Günü Paylaşımı Kafa Karıştırdı!

Lila Ceylan
15.02.2026 - 20:03

Demet Özdemir'in 14 Şubat Sevgililer Günü'nde paylaştığı hikaye takipçilerinin kafasını karıştırdı. Uzun süredir aşka kapılarını kapattığını sandığımız Özdemir'in aşk itirafı gibi paylaşımı kısa süre içerisinde gündem oldu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türkiye'nin en popüler, en sevilen kadın oyuncularından Demet Özdemir'i tanıtmaya gerek yok herhalde!

Instagram'da tam 17.2 milyon takipçiye sahip olan, aylardır da Eşref Rüya'yla fırtınalar estiren Demet Özdemir, dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlansa sosyal medyada trend oluyor. 

Oğuzhan Koç'la kısa süren evliliğinin ardından adı zaman zaman birileriyle anılsa da eskisine oranla özel hayatını çok daha gözlerden uzak yaşıyor.

Belki denk gelmişsinizdir, birkaç ay önce kendisinin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

İş insanı Metin Güneş'in oğlu, modacı Gülnur Güneş'in de kardeşi olan Kadir Güneş'le aşk pozları magazinin gündemine oturmuştu. Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi olan Kadir Güneş ve Demet Özdemir'in beraber olma ihtimali sosyal medya kullanıcılarına sürpriz olmuştu. 

Fakat o günden sonra ikili hakkında tek bir yeni gelişme duymadık. Bir daha da beraber görmedik.

Geçtiğimiz saatlerde ise enteresan bir hadise yaşandı. Demet Özdemir'in 14 Şubat hikayesi tüm gözlerin üzerine çevrilmesine sebep oldu.

Engin Kocagöz isimli beyefendinin ilan-ı aşk eder gibi paylaştığı hikayeyi kendi hikayesinde paylaşan Demet Özdemir, 'Acaba mı?' dedirtti. 

Kocagöz, paylaşımına 'Ruhuma aydınlık olan güzel meleğim... İnsan kalabalıkta çoğalırmış ama gerçek bir ruhla da tam anlamıyla tamamlanırmış v o ruh sensin. Love yanı aşk. İyi ki' notunu düşmüştü. 

İkilinin çok yakın arkadaş olduğunu iddia edenler olduysa da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gelen hikaye aşk itirafı olarak yorumlandı...

