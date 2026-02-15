Kısmetse Olur Ayça, Semih, Murat, Mehtap ve Tankut'un Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Kısmetse Olur ekibinin bazı üyeleri hala popülaritesini ve kendi kitlesini koruyor. Kimileri evlendi ve yepyeni bir hayata başladı, kimileri evlendi çocuk yaptı ve boşandı bile. Kimileri ise hala aşkı arıyor.

Geçtiğimiz saatlerde Nur ve Hazal'la yaşadığı ilişkiden tanıdığımız, sezonun maçosu Semih Kurtuluş yeni bir mekan açtı.

Mekan açılışında Kısmetse Olur Murat, Mehtap, Ayça ve Tankut hazır bulundu! Yıllar sonra bir araya gelen ekip ağızları açık bırakırken özellikle Murat'ın değişimi dikkat çekti.