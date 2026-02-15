onedio
Kısmetse Olur Ayça, Semih, Murat, Mehtap ve Tankut'un Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.02.2026 - 17:49

Kısmetse Olur'un ilk sezonunda parlayan Ayça, Semih, Murat, Mehtap ve Tankut, yıllar sonra bir araya geldi. Hepsinin, özellikle de Murat'ın son hali şoka soktu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İlk olarak 2015 yılında, yani bundan tam 11 yıl önce hayatımıza giren Kısmetse Olur'u hatırlamayan yoktur.

29 Nisan 2017 tarihinde evlilik programlarının yasaklanmasıyla yayından kaldırılıp Kanal D'nin internet sitesinde devam eden Kısmetse Olur, beklediği izleyici kitlesini bulamayınca 2017 yılında final yapmak zorunda kalmıştı. 

İlk sezondan pek çok isim hafızalarımıza kazındı. Kimi sosyal medya fenomenliğine devam etti, kimi sırra kadem bastı. 

Kısmetse Olur, Aşkın Gücü formatıyla geçtiğimiz senelerde dijital platformlara döndü. Hala da etkisini tam gaz sürdürmeye devam ediyor. Fakat elbette eski ekibin, Ayça'nın Emre'nin, Cansel'in Eser'in, Nur'un Semih'in, Mehtap'ın Murat'ın keyfini vermiyor!

Şöyle eski kadronun bir fotoğrafını bırakalım sizlere; henüz Semih, Nur ve Batu gibi isimlerin kadroya dahil olmadığı ilk günlerden kalma bir fotoğraf....

Ve hazırsanız beşinin birden son haline beraber tanıklık edelim!

Kısmetse Olur ekibinin bazı üyeleri hala popülaritesini ve kendi kitlesini koruyor. Kimileri evlendi ve yepyeni bir hayata başladı, kimileri evlendi çocuk yaptı ve boşandı bile. Kimileri ise hala aşkı arıyor. 

Geçtiğimiz saatlerde Nur ve Hazal'la yaşadığı ilişkiden tanıdığımız, sezonun maçosu Semih Kurtuluş yeni bir mekan açtı. 

Mekan açılışında Kısmetse Olur Murat, Mehtap, Ayça ve Tankut hazır bulundu! Yıllar sonra bir araya gelen ekip ağızları açık bırakırken özellikle Murat'ın değişimi dikkat çekti.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
