Tarkan Konserinde Hikaye Paylaşan Naz Elmas'ı Kimse Tanıyamadı!

Tarkan Konserinde Hikaye Paylaşan Naz Elmas’ı Kimse Tanıyamadı!

Lila Ceylan
Magazin Editörü
05.02.2026 - 13:41

Ünlü oyuncu Naz Elmas, sonuna gelinen Tarkan konserlerini ucundan yakaladı. Dün gece Tarkan'ı izlemeye giden Naz Elmas'ı kimsecikler tanıyamadı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Haziran Gecesi'ni hatırlarsınız... 2004 yılına damgasını vuran oldukça güçlü bir diziydi.

Haziran Gecesi'ni hatırlarsınız... 2004 yılına damgasını vuran oldukça güçlü bir diziydi.

Özcan Deniz'le partner olan Naz Elmas'ın yıldızı da Haziran Gecesi'nde Havin karakteriyle parlamıştı.  

Duygusal ve güçlü kadın karakterleri başarıyla canlandıran oyuncu Naz Elmas, Haziran Gecesi'nden sonra Doktorlar, Ustura Kemal ve Kördüğüm gibi dizilerle de hafızalara kazındı.  

Son yıllarda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Evlilik Hakkında Her Şey gibi projelerde boy gösteren Elmas, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çekiyordu.

2019 yılında ünlü reklamcı Erol Özmandıracı ile nikah masasına oturan güzel oyuncu sektörden elini ayağını bir süreliğine çekmişti.

2019 yılında ünlü reklamcı Erol Özmandıracı ile nikah masasına oturan güzel oyuncu sektörden elini ayağını bir süreliğine çekmişti.

2022'de biten evliliğin ardından geri dönen Naz Elmas Karadut dizisiyle dönmüştü. 

Naz Elmas'ın yüzünü fazlasıyla şişiren botoksları oyuncuyu tanınmaz hale getirmiş, bunca zamandır duru güzelliğine hayran olan herkesi hayal kırıklığına uğratmıştı.

Yine ortadan kaybolan Naz Elmas, dün gece Tarkan konserinde boy gösterdi.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
