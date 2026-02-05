onedio
Tutuklanan Mükremin Gezgin'in 9 Yıl Önceki Estetiksiz Hali Yeniden Gündem Oldu

Tutuklanan Mükremin Gezgin'in 9 Yıl Önceki Estetiksiz Hali Yeniden Gündem Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.02.2026 - 09:55

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, ünlülere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Mükremin Gezgin'in 9 yıl önceki estetiksiz hali ortaya çıktı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Sosyal medyada kısa bir süre içerisinde büyük bir takipçi kitlesi edinen Mükremin Gezgin'e denk gelmişsinizdir.

Sosyal medyada kısa bir süre içerisinde büyük bir takipçi kitlesi edinen Mükremin Gezgin'e denk gelmişsinizdir.

TikTok üzerinden hamilelik senaryosu kurup böyle bir şey mümkün olmasa da kurguladığı hamilelik sürecini adım adım paylaşan Mükremin, o dönem büyük tartışmalara sebep olmuş ve tepki çekmişti.

Popülerlik elde ettikten sonra ise birçok kez bıçak altına yatmış, yaptırdığı estetik müdahalelerle bambaşka birine dönmüştü.

Mükremin Gezgin, geçtiğimiz saatlerde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mükremin Gezgin, geçtiğimiz saatlerde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun ünlü isimleri de kapsayan yasaklı madde soruşturması tam gaz devam ederken Mükremin Gezgin de “fuhuş” ve “yasaklı madde” suçlamalarıyla Ankara’da gözaltına alınmıştı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilen Gezgin, savcılık ifadesi sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mükremin Gezgin'in gündeme oturmasıyla beraber eski hali yeniden dikkat çekti.

Mükremin Gezgin'in gündeme oturmasıyla beraber eski hali yeniden dikkat çekti.

Sosyal medya fenomeninin 9 yıl önce, henüz herhangi bir estetik işlem yaptırmamışkenki zamanına ait fotoğrafı X'te gündem oldu.

