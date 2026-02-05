Tutuklanan Mükremin Gezgin'in 9 Yıl Önceki Estetiksiz Hali Yeniden Gündem Oldu

TikTok üzerinden hamilelik senaryosu kurup böyle bir şey mümkün olmasa da kurguladığı hamilelik sürecini adım adım paylaşan Mükremin, o dönem büyük tartışmalara sebep olmuş ve tepki çekmişti.

Popülerlik elde ettikten sonra ise birçok kez bıçak altına yatmış, yaptırdığı estetik müdahalelerle bambaşka birine dönmüştü.