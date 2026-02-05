onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hiçbir Ünlü Katılmadı: Nur Sürer, Yeşilçam Efsanesi Necdet Kökeş'in Anma Töreninde Ateş Püskürdü!

Hiçbir Ünlü Katılmadı: Nur Sürer, Yeşilçam Efsanesi Necdet Kökeş'in Anma Töreninde Ateş Püskürdü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.02.2026 - 08:34

Ünlü oyuncu Nur Sürer, 2 Şubat'ta hayatını kaybeden Yeşilçam Efsanesi Necdet Kökeş'in anma törenine katılımın çok az olmasına tepki gösterdi. 

Gelmeyen ünlülere dikkat çeken Sürer, 'Yazıklar olsun' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Necdet Kökeş, 2 Şubat'ta hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Necdet Kökeş, 2 Şubat'ta hayatını kaybetti.

Yeşilçam'da Battal Gazi serisinde Zıpzıp karakterine hayat veren ve 700'den fazla filmde rol alan Necdet Kökeş, 15 Aralık 2025'te yoğun bakıma alınmıştı. 

Nefes darlığı çeken Kökeş'in, hafızasında ve fiziksel yapısında gerileme yaşadığı belirtiliyordu. 

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Necdet Kökeş'ten acı haber geldi ve usta, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Kökeş'in anma töreni ise dün gerçekleşti.

Kökeş'in anma töreni ise dün gerçekleşti.

Son zamanlarda kaybettiğimiz birçok ünlünün anma töreninin aksine Necdet Kökeş'in töreni boştu. 

Hemen hemen hiçbir ünlünün katılmadığı törende eski dostu Nur Sürer hazır bulundu. Kimsenin gelmediğini gören Sürer, ünlülere epey sert çıktı.

"Yazıklar olsun" çıkışında bulunan Nur Sürer, hayal kırıklığını dile getirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın