Hiçbir Ünlü Katılmadı: Nur Sürer, Yeşilçam Efsanesi Necdet Kökeş'in Anma Töreninde Ateş Püskürdü!
Ünlü oyuncu Nur Sürer, 2 Şubat'ta hayatını kaybeden Yeşilçam Efsanesi Necdet Kökeş'in anma törenine katılımın çok az olmasına tepki gösterdi.
Gelmeyen ünlülere dikkat çeken Sürer, 'Yazıklar olsun' dedi.
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Necdet Kökeş, 2 Şubat'ta hayatını kaybetti.
Kökeş'in anma töreni ise dün gerçekleşti.
"Yazıklar olsun" çıkışında bulunan Nur Sürer, hayal kırıklığını dile getirdi.
